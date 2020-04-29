***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.919.577 357.406.256Net Dönem Karı (Zararı)103.366.036 119.074.198NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.019.937 -10.241.626Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.410.978 -10.553.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-920.358 10.904Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.311.399 301.068İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-206.846.693 237.785.297Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler72.901 -72.901Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler378.680 -597.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-207.298.274 238.456.028FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-119.500.594 346.617.869Alınan Faiz11 20.581.017 10.788.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.021.036 -409.253.802Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.511.123.411 7.465.972.088Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.437.102.375 -7.875.225.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.898.541 -51.847.546Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi920.358 -10.904NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.978.183 -51.858.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.987.504 75.845.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.321 23.987.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.321 24.157.543Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları5 115.605.808 46.762.238Takas Alacakları6 29.158Diğer Alacaklar6 43.743Finansal Varlıklar9 609.522.718 476.379.413TOPLAM VARLIKLAR725.137.847 547.372.095YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.426.570 1.047.890TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.426.570 1.047.890TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)723.711.277 546.324.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 546.324.205 836.503.809Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)103.366.036 119.074.198Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.511.123.411 7.465.972.088Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.437.102.375 -7.875.225.890TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 723.711.277 546.324.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.581.017 10.788.387Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 101.597.798 126.897.014Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -5.311.399 -301.068Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri920.358 -10.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 211.818 163.361ESAS FAALİYET GELİRLERİ117.999.592 137.536.790Yönetim Ücretleri8 -13.943.623 -17.597.996Saklama Ücretleri8 -242.548 -298.855Denetim Ücretleri8 -9.620 -6.704Kurul Ücretleri8 -119.193 -184.435Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -303.413 -312.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.159 -62.080ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.633.556 -18.462.592ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)103.366.036 119.074.198NET DÖNEM KARI (ZARARI)103.366.036 119.074.198DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)103.366.036 119.074.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841033BIST