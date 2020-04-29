GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:17
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.919.577 357.406.256
Net Dönem Karı (Zararı)
103.366.036 119.074.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.019.937 -10.241.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.410.978 -10.553.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-920.358 10.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.311.399 301.068
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-206.846.693 237.785.297
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
72.901 -72.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
378.680 -597.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-207.298.274 238.456.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-119.500.594 346.617.869
Alınan Faiz
11 20.581.017 10.788.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.021.036 -409.253.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.511.123.411 7.465.972.088
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.437.102.375 -7.875.225.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.898.541 -51.847.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
920.358 -10.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.978.183 -51.858.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.987.504 75.845.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.321 23.987.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.321 24.157.543
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 115.605.808 46.762.238
Takas Alacakları
6 29.158
Diğer Alacaklar
6 43.743
Finansal Varlıklar
9 609.522.718 476.379.413
TOPLAM VARLIKLAR
725.137.847 547.372.095
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.426.570 1.047.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.426.570 1.047.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
723.711.277 546.324.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 546.324.205 836.503.809
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
103.366.036 119.074.198
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.511.123.411 7.465.972.088
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.437.102.375 -7.875.225.890
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 723.711.277 546.324.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 20.581.017 10.788.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 101.597.798 126.897.014
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.311.399 -301.068
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
920.358 -10.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 211.818 163.361
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
117.999.592 137.536.790
Yönetim Ücretleri
8 -13.943.623 -17.597.996
Saklama Ücretleri
8 -242.548 -298.855
Denetim Ücretleri
8 -9.620 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -119.193 -184.435
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -303.413 -312.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.159 -62.080
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.633.556 -18.462.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.366.036 119.074.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
103.366.036 119.074.198
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
103.366.036 119.074.198



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841033


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:11100.929
Değişim :  0,22% |  221,38
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.299 En Düşük
100.624
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 14,52 36.103.204 % 10,00  
PINSU 7,81 3.406.769 % 10,00  
GLRYH 9,46 2.264.790 % 10,00  
EGCYO 0,66 31.333 % 10,00  
KENT 310,60 10.798.267 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6696 8,7130 % 0,18  
Frank 7,1623 7,2054 % 0,35  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -3,34  
Altın Gr. 383 383 -0,65  
Cumhuriyet 2.454 2.512 -3,50  
Tam 2.519 2.573 -3,60  
Yarım 1.227 1.258 -1,80  
Çeyrek 615 629 -0,80  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 23,35 23,35 0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru