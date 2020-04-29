***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.919.577 357.406.256
Net Dönem Karı (Zararı)
103.366.036 119.074.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.019.937 -10.241.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.410.978 -10.553.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-920.358 10.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.311.399 301.068
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-206.846.693 237.785.297
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
72.901 -72.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
378.680 -597.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-207.298.274 238.456.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-119.500.594 346.617.869
Alınan Faiz
11 20.581.017 10.788.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.021.036 -409.253.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.511.123.411 7.465.972.088
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.437.102.375 -7.875.225.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.898.541 -51.847.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
920.358 -10.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.978.183 -51.858.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.987.504 75.845.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.321 23.987.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.321 24.157.543
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 115.605.808 46.762.238
Takas Alacakları
6 29.158
Diğer Alacaklar
6 43.743
Finansal Varlıklar
9 609.522.718 476.379.413
TOPLAM VARLIKLAR
725.137.847 547.372.095
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.426.570 1.047.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.426.570 1.047.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
723.711.277 546.324.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 546.324.205 836.503.809
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
103.366.036 119.074.198
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.511.123.411 7.465.972.088
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.437.102.375 -7.875.225.890
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 723.711.277 546.324.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.581.017 10.788.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 101.597.798 126.897.014
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.311.399 -301.068
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
920.358 -10.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 211.818 163.361
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
117.999.592 137.536.790
Yönetim Ücretleri
8 -13.943.623 -17.597.996
Saklama Ücretleri
8 -242.548 -298.855
Denetim Ücretleri
8 -9.620 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -119.193 -184.435
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -303.413 -312.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.159 -62.080
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.633.556 -18.462.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.366.036 119.074.198
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
103.366.036 119.074.198
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
103.366.036 119.074.198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841033
BIST