***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.154.720 1.320.136Net Dönem Karı (Zararı)2.992.276 1.188.860NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.585.591 -740.128Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -933.860 -729.753Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.974 82.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-633.757 -92.639İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.515.639 235.883Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-87.480 716Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler926.669 2.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.354.828 232.379FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.108.954 684.615Alınan Temettü24.642 4.247Alınan Faiz11 910.708 727.898Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18.884 -96.624FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.271.179 -2.114.368Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.034.912 1.788.183Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.763.733 -3.902.551YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-883.541 -794.232Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.974 -82.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-865.567 -876.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.180.053 3.056.549DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.314.486 2.180.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.317.346 2.184.403Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 367.478 386.362Ters Repo Alacakları8.002.465 0Takas Alacakları6 88.310 830Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 17.364.972 8.378.852TOPLAM VARLIKLAR27.140.571 10.950.447YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 908.796Diğer Borçlar6 45.079 27.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)953.875 27.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.186.696 10.923.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 10.923.241 11.848.749Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.992.276 1.188.860Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.034.912 1.788.183Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.763.733 -3.902.551TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 26.186.696 10.923.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 910.708 727.898Temettü Gelirleri11 24.642 4.247Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.710.675 733.443Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 633.757 92.639Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri17.974 -82.264ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.297.756 1.475.963Yönetim Ücretleri8 -207.806 -167.090Saklama Ücretleri8 -35.108 -33.663Denetim Ücretleri8 -9.620 -6.705Kurul Ücretleri8 -3.117 -2.686Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.153 -63.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.676 -12.984ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-305.480 -287.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.992.276 1.188.860NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.992.276 1.188.860DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.992.276 1.188.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841035BIST