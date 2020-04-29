***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.154.720 1.320.136
Net Dönem Karı (Zararı)
2.992.276 1.188.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.585.591 -740.128
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -933.860 -729.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.974 82.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-633.757 -92.639
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.515.639 235.883
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-87.480 716
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
926.669 2.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.354.828 232.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.108.954 684.615
Alınan Temettü
24.642 4.247
Alınan Faiz
11 910.708 727.898
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.884 -96.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.271.179 -2.114.368
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.034.912 1.788.183
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.763.733 -3.902.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-883.541 -794.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.974 -82.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-865.567 -876.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.180.053 3.056.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.314.486 2.180.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.317.346 2.184.403
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 367.478 386.362
Ters Repo Alacakları
8.002.465 0
Takas Alacakları
6 88.310 830
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 17.364.972 8.378.852
TOPLAM VARLIKLAR
27.140.571 10.950.447
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 908.796
Diğer Borçlar
6 45.079 27.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
953.875 27.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.186.696 10.923.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 10.923.241 11.848.749
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.992.276 1.188.860
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.034.912 1.788.183
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.763.733 -3.902.551
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 26.186.696 10.923.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 910.708 727.898
Temettü Gelirleri
11 24.642 4.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.710.675 733.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 633.757 92.639
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
17.974 -82.264
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.297.756 1.475.963
Yönetim Ücretleri
8 -207.806 -167.090
Saklama Ücretleri
8 -35.108 -33.663
Denetim Ücretleri
8 -9.620 -6.705
Kurul Ücretleri
8 -3.117 -2.686
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.153 -63.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.676 -12.984
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-305.480 -287.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.992.276 1.188.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.992.276 1.188.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.992.276 1.188.860
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841035
BIST