***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.034.859 123.050.469
Net Dönem Karı (Zararı)
179.062.912 100.266.777
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-156.075.253 -37.736.581
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.217.578 -736.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-485.100 -26.653
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-151.372.575 -36.973.523
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-145.361.827 59.936.058
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-255.096 -41.384
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
257.216 1.854.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-145.363.947 58.123.057
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-122.374.168 122.466.254
Alınan Temettü
11 272.398 458.515
Alınan Faiz
4.066.911 125.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.768.652 -98.133.211
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
251.667.929 205.826.960
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-158.899.277 -303.960.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.266.207 24.917.258
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
485.100 26.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.781.107 24.943.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.004.888 60.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 223.781 25.004.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 254.304 25.157.142
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
98.030.450 0
Takas Alacakları
6 954.182 699.086
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 829.486.970 630.780.898
TOPLAM VARLIKLAR
928.725.906 656.637.126
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.584.137 3.326.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.584.137 3.326.921
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
925.141.769 653.310.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 653.310.205 651.176.639
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
179.062.912 100.266.777
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
251.667.929 205.826.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-158.899.277 -303.960.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 925.141.769 653.310.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.066.911 125.700
Temettü Gelirleri
11 272.398 458.515
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 34.670.350 67.849.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 151.372.575 36.973.523
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
485.100 26.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.609.707 8.503.127
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
200.477.041 113.936.799
Yönetim Ücretleri
8 -20.861.350 -13.245.059
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -134.858 -110.856
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.617 -6.711
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -148.484 -169.705
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -124.574 -110.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -135.246 -26.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.414.129 -13.670.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.062.912 100.266.777
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
179.062.912 100.266.777
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
179.062.912 100.266.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841036
BIST