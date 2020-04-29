***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.034.859 123.050.469Net Dönem Karı (Zararı)179.062.912 100.266.777NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-156.075.253 -37.736.581Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.217.578 -736.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-485.100 -26.653Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-151.372.575 -36.973.523İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-145.361.827 59.936.058Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-255.096 -41.384Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler257.216 1.854.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-145.363.947 58.123.057FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-122.374.168 122.466.254Alınan Temettü11 272.398 458.515Alınan Faiz4.066.911 125.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.768.652 -98.133.211Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit251.667.929 205.826.960Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-158.899.277 -303.960.171YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.266.207 24.917.258Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi485.100 26.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.781.107 24.943.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.004.888 60.977DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 223.781 25.004.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 254.304 25.157.142Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları98.030.450 0Takas Alacakları6 954.182 699.086Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 829.486.970 630.780.898TOPLAM VARLIKLAR928.725.906 656.637.126YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 3.584.137 3.326.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.584.137 3.326.921TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)925.141.769 653.310.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 653.310.205 651.176.639Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)179.062.912 100.266.777Katılma Payı İhraç Tutarı (+)251.667.929 205.826.960Katılma Payı İade Tutarı (-)-158.899.277 -303.960.171TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 925.141.769 653.310.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.066.911 125.700Temettü Gelirleri11 272.398 458.515Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 34.670.350 67.849.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 151.372.575 36.973.523Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri485.100 26.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.609.707 8.503.127ESAS FAALİYET GELİRLERİ200.477.041 113.936.799Yönetim Ücretleri8 -20.861.350 -13.245.059Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -134.858 -110.856MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.617 -6.711Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -148.484 -169.705Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -124.574 -110.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -135.246 -26.880ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.414.129 -13.670.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.062.912 100.266.777NET DÖNEM KARI (ZARARI)179.062.912 100.266.777DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)179.062.912 100.266.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841036BIST