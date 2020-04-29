***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.604.621
Net Dönem Karı (Zararı)
1.901.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.998.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -85
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.929.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.507.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
62.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.569.790
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.604.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.828.145
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.972.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-144.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.524
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
68.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
292.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 292.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 292.191
Finansal Varlıklar
9 33.499.165
TOPLAM VARLIKLAR
33.791.356
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 62.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.729.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.901.071
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.972.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-144.845
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 33.729.216 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.929.375
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 68.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.168
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.007.549
Yönetim Ücretleri
8 -83.313
Saklama Ücretleri
8 -6.894
Denetim Ücretleri
8 -7.680
Kurul Ücretleri
8 -1.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-106.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.901.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.901.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.901.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841039
BIST