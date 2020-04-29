***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.604.621Net Dönem Karı (Zararı)1.901.071NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.998.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -85Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-68.582Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.929.375Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.507.650Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler62.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.569.790FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.604.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.828.145Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit31.972.990Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-144.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.524Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi68.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)292.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 292.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 292.191Finansal Varlıklar9 33.499.165TOPLAM VARLIKLAR33.791.356YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 62.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)62.140TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.729.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.901.071Katılma Payı İhraç Tutarı (+)31.972.990Katılma Payı İade Tutarı (-)-144.845TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 33.729.216 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.929.375Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 68.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.168ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.007.549Yönetim Ücretleri8 -83.313Saklama Ücretleri8 -6.894Denetim Ücretleri8 -7.680Kurul Ücretleri8 -1.063Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.035ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-106.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.901.071NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.901.071DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.901.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841039BIST