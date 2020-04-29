***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.446.865 -513.667.905Net Dönem Karı (Zararı)490.814.509 282.973.418NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.884.813 -2.261.325Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -17.321.049 1.825.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler436.236 -4.086.367İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-370.095.215 -794.991.198Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.173.497 -470.089Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.028.358 9.389.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-364.240.354 -803.910.521FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR103.834.481 -514.279.105Alınan Faiz11 12.612.384 611.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.333.074.781 -771.311.116Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit45.129.080.672 26.944.320.148Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-43.796.005.891 -27.715.631.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.449.521.646 -1.284.979.021NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.449.521.646 -1.284.979.021DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 406.393.396 1.691.372.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.855.915.042 406.393.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.866.039.358 411.809.047Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları5 1.068.251.215 761.057.653Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar6 1.173.497Finansal Varlıklar9 330.486.379 273.875.823TOPLAM VARLIKLAR3.264.776.952 1.447.916.020YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 9.914.556KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 4.463.682 1.577.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.463.682 11.492.040TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.260.313.270 1.436.423.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 1.436.423.980 1.924.761.678Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)490.814.509 282.973.418Katılma Payı İhraç Tutarı (+)45.129.080.672 26.944.320.148Katılma Payı İade Tutarı (-)-43.796.005.891 -27.715.631.264TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 3.260.313.270 1.436.423.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.612.384 611.200Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 515.374.963 301.014.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -436.236 4.086.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.064.264 4.313.865ESAS FAALİYET GELİRLERİ529.615.375 310.026.412Yönetim Ücretleri8 -34.167.623 -20.736.751Saklama Ücretleri8 -280.764 -292.861Denetim Ücretleri8 -9.602 -6.704Kurul Ücretleri8 -563.313 -403.959Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.615.613 -3.855.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -163.951 -1.756.720ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.800.866 -27.052.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)490.814.509 282.973.418NET DÖNEM KARI (ZARARI)490.814.509 282.973.418DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)490.814.509 282.973.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841027BIST