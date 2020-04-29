***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.446.865 -513.667.905
Net Dönem Karı (Zararı)
490.814.509 282.973.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.884.813 -2.261.325
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.321.049 1.825.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
436.236 -4.086.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-370.095.215 -794.991.198
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.173.497 -470.089
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.028.358 9.389.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-364.240.354 -803.910.521
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
103.834.481 -514.279.105
Alınan Faiz
11 12.612.384 611.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.333.074.781 -771.311.116
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.129.080.672 26.944.320.148
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-43.796.005.891 -27.715.631.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.449.521.646 -1.284.979.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.449.521.646 -1.284.979.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 406.393.396 1.691.372.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.855.915.042 406.393.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.866.039.358 411.809.047
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 1.068.251.215 761.057.653
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 1.173.497
Finansal Varlıklar
9 330.486.379 273.875.823
TOPLAM VARLIKLAR
3.264.776.952 1.447.916.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 9.914.556
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 4.463.682 1.577.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.463.682 11.492.040
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.260.313.270 1.436.423.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.436.423.980 1.924.761.678
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
490.814.509 282.973.418
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.129.080.672 26.944.320.148
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.796.005.891 -27.715.631.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.260.313.270 1.436.423.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.612.384 611.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 515.374.963 301.014.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -436.236 4.086.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.064.264 4.313.865
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
529.615.375 310.026.412
Yönetim Ücretleri
8 -34.167.623 -20.736.751
Saklama Ücretleri
8 -280.764 -292.861
Denetim Ücretleri
8 -9.602 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -563.313 -403.959
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.615.613 -3.855.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -163.951 -1.756.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.800.866 -27.052.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.814.509 282.973.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
490.814.509 282.973.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
490.814.509 282.973.418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841027
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