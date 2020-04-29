***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.494.512Net Dönem Karı (Zararı)1.797.204NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.221.301Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.176.408Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.377.044Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.421.937İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-72.246.715Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler81.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-72.327.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-74.670.812Alınan Faiz11 6.176.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.262.906Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit194.202.151Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-121.939.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.768.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.377.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)391.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 391.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 391.458Finansal Varlıklar9 73.749.879TOPLAM VARLIKLAR74.141.337YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 81.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)81.227TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.060.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.797.204Katılma Payı İhraç Tutarı (+)194.202.151Katılma Payı İade Tutarı (-)-121.939.245TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 74.060.110 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.176.300Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.676.046Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.421.937Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 -3.377.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.535ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.547.682Yönetim Ücretleri8 -689.283Saklama Ücretleri8 -33.347Denetim Ücretleri8 -8.584Kurul Ücretleri8 -13.433Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.957ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-750.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.797.204NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.797.204DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.797.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841040BIST