***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.494.512
Net Dönem Karı (Zararı)
1.797.204
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.221.301
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.176.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.377.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.421.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.246.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
81.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.327.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.670.812
Alınan Faiz
11 6.176.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.262.906
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
194.202.151
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-121.939.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.768.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.377.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
391.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 391.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 391.458
Finansal Varlıklar
9 73.749.879
TOPLAM VARLIKLAR
74.141.337
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 81.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
81.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.060.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.797.204
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
194.202.151
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-121.939.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 74.060.110 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.176.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.676.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.421.937
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -3.377.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.535
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.547.682
Yönetim Ücretleri
8 -689.283
Saklama Ücretleri
8 -33.347
Denetim Ücretleri
8 -8.584
Kurul Ücretleri
8 -13.433
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-750.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.797.204
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.797.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.797.204
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841040
BIST