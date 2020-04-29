***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.081.190 18.349.078
Net Dönem Karı (Zararı)
32.969.771 15.527.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.717.943 -18.527.535
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.639.556 -13.266.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-245.086 4.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.833.301 -5.265.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.314.698 8.033.748
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11.311 -11.311
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
195.229 24.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.521.238 8.020.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.062.870 5.034.138
Alınan Faiz
11 15.664.619 13.314.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.682.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.058.136 -41.424.608
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 173.978.335 271.678.086
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -159.920.199 -313.102.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.023.054 -23.075.530
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
245.086 -4.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.777.968 -23.079.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.068.735 28.148.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 290.767 5.068.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 295.476 5.098.507
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.682.939 0
Ters Repo Alacakları
5 15.004.623 14.009.766
Takas Alacakları
6 11.311
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 168.266.633 118.906.951
TOPLAM VARLIKLAR
185.249.671 138.026.535
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 507.723 312.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
507.723 312.494
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.741.948 137.714.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 137.714.041 163.610.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.969.771 15.527.925
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
173.978.335 271.678.086
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-159.920.199 -313.102.694
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 184.741.948 137.714.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 15.664.619 13.314.940
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.071.462 650.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.833.301 5.265.275
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
245.086 -4.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 60
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.814.468 19.226.079
Yönetim Ücretleri
8 -4.644.979 -3.394.371
Saklama Ücretleri
8 -63.305 -88.892
Denetim Ücretleri
8 -7.367 -11.952
Kurul Ücretleri
8 -31.755 -38.711
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -91.670 -128.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.621 -35.701
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.844.697 -3.698.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.969.771 15.527.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.969.771 15.527.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.969.771 15.527.925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841041
BIST