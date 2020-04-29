***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.081.190 18.349.078Net Dönem Karı (Zararı)32.969.771 15.527.925NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.717.943 -18.527.535Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -15.639.556 -13.266.490Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-245.086 4.230Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.833.301 -5.265.275İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.314.698 8.033.748Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler11.311 -11.311Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler195.229 24.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.521.238 8.020.909FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.062.870 5.034.138Alınan Faiz11 15.664.619 13.314.940Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.682.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.058.136 -41.424.608Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 173.978.335 271.678.086Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -159.920.199 -313.102.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.023.054 -23.075.530Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi245.086 -4.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.777.968 -23.079.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.068.735 28.148.495DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 290.767 5.068.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 295.476 5.098.507Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.682.939 0Ters Repo Alacakları5 15.004.623 14.009.766Takas Alacakları6 11.311Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 168.266.633 118.906.951TOPLAM VARLIKLAR185.249.671 138.026.535YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 507.723 312.494TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)507.723 312.494TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)184.741.948 137.714.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 137.714.041 163.610.724Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.969.771 15.527.925Katılma Payı İhraç Tutarı (+)173.978.335 271.678.086Katılma Payı İade Tutarı (-)-159.920.199 -313.102.694TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 184.741.948 137.714.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 15.664.619 13.314.940Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 18.071.462 650.034Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.833.301 5.265.275Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri245.086 -4.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 60ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.814.468 19.226.079Yönetim Ücretleri8 -4.644.979 -3.394.371Saklama Ücretleri8 -63.305 -88.892Denetim Ücretleri8 -7.367 -11.952Kurul Ücretleri8 -31.755 -38.711Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -91.670 -128.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.621 -35.701ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.844.697 -3.698.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.969.771 15.527.925NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.969.771 15.527.925DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.969.771 15.527.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841041BIST