KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|3.446.686
|% 10,00
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|PAPIL
|14,52
|36.130.226
|% 10,00
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|KENT
|310,60
|11.298.923
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6717
|8,7152
|% 0,20
|Frank
|7,1631
|7,2063
|% 0,36
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-1,46
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,79
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,50
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,20
|Çeyrek
|615
|629
|-1,10
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|B. Petrol
|23,14
|23,14
|0,40
Seans Raporu
- 11:30XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 63 artarak (% 0.11 ) 94, 475
- 11:30 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIMAS, EGCEY, UZERB, EGCYH, ALYAG, POLTK, MMCAS, IZTAR, EGCYO, ETILR
- 11:30 PNSUT, DEVA, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 11:30 KRSTL, QNBFB, ALKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 11:30 Bu seansda işlem gören 303 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem