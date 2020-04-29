***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.527.182 -14.449
Net Dönem Karı (Zararı)
34.543.697 21.279.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.308.089 -15.871.665
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.644.130 -7.397.001
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-110.794 288.552
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.553.165 -8.763.216
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.409.285 -12.837.907
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.939 -2.814.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.415.224 -10.023.254
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.173.677 -7.430.115
Alınan Faiz
11 11.646.495 7.415.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.015 -3.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.015 -3.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.532.197 -17.482
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.794 -288.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.421.403 -306.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.740.773 9.046.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 319.370 8.740.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 322.700 8.746.468
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
10.503.236 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 137.242.270 104.777.117
TOPLAM VARLIKLAR
148.068.206 113.523.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 34.689 28.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.689 28.750
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.033.517 113.494.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 113.494.835 92.218.411
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.543.697 21.279.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.015 -3.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 148.033.517 113.494.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 11.646.495 7.415.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.507.580 5.651.996
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar