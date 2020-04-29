***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.527.182 -14.449Net Dönem Karı (Zararı)34.543.697 21.279.457NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.308.089 -15.871.665Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.644.130 -7.397.001Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-110.794 288.552Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.553.165 -8.763.216İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.409.285 -12.837.907Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.939 -2.814.653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.415.224 -10.023.254FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.173.677 -7.430.115Alınan Faiz11 11.646.495 7.415.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.015 -3.033Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.015 -3.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.532.197 -17.482Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi110.794 -288.552NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.421.403 -306.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.740.773 9.046.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 319.370 8.740.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 322.700 8.746.468Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları10.503.236 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 137.242.270 104.777.117TOPLAM VARLIKLAR148.068.206 113.523.585YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 34.689 28.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.689 28.750TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)148.033.517 113.494.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 113.494.835 92.218.411Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.543.697 21.279.457Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.015 -3.033TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 148.033.517 113.494.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.646.495 7.415.666Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.507.580 5.651.996Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar