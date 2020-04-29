***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.937.319 -121.959.898Net Dönem Karı (Zararı)196.853.218 80.759.871NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.766.113 -51.021.088Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.440.340 -3.575.486Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.897.901 3.586.886Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.427.872 -51.032.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-264.157.819 -145.373.141Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-251.690.922 54.666Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler261.764.611 2.763.925İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-274.231.508 -148.191.732FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-121.070.714 -115.634.358Alınan Temettü11 4.077.652 2.271.196Alınan Faiz11 2.356.727 1.329.285Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.300.984 -9.926.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.486.003 117.602.097Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit271.501.944 363.288.236Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-167.015.941 -245.686.139YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.451.316 -4.357.801Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.897.901 -3.586.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.553.415 -7.944.687DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.115.606 18.060.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.562.191 10.115.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.574.996 10.122.450Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 13.965.435 12.664.451Ters Repo Alacakları41.012.646 0Takas Alacakları6 251.331.510 10.353Diğer Alacaklar369.765 0Finansal Varlıklar9 650.124.161 373.477.427TOPLAM VARLIKLAR959.378.513 396.274.681YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 31.351 6.001KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 265.611.735 3.872.474TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)265.643.086 3.878.475TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)693.735.427 392.396.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 392.396.206 194.034.238Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)196.853.218 80.759.871Katılma Payı İhraç Tutarı (+)271.501.944 363.288.236Katılma Payı İade Tutarı (-)-167.015.941 -245.686.139TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 693.735.427 392.396.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.356.727 1.329.285Temettü Gelirleri11 4.077.652 2.271.196Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 162.004.117 44.669.784Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 43.427.872 51.032.488Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri3.897.901 -3.586.886ESAS FAALİYET GELİRLERİ215.764.269 95.715.867Yönetim Ücretleri8 -16.839.211 -13.364.323Saklama Ücretleri8 -235.678 -128.074Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.702Kurul Ücretleri8 -111.333 -93.065Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.640.549 -1.326.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -74.658 -37.282ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.911.051 -14.955.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.853.218 80.759.871NET DÖNEM KARI (ZARARI)196.853.218 80.759.871DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)196.853.218 80.759.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841045BIST