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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.937.319 -121.959.898
Net Dönem Karı (Zararı)
196.853.218 80.759.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.766.113 -51.021.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.440.340 -3.575.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.897.901 3.586.886
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.427.872 -51.032.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-264.157.819 -145.373.141
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-251.690.922 54.666
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
261.764.611 2.763.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-274.231.508 -148.191.732
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-121.070.714 -115.634.358
Alınan Temettü
11 4.077.652 2.271.196
Alınan Faiz
11 2.356.727 1.329.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.300.984 -9.926.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.486.003 117.602.097
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
271.501.944 363.288.236
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-167.015.941 -245.686.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.451.316 -4.357.801
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.897.901 -3.586.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.553.415 -7.944.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.115.606 18.060.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.562.191 10.115.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.574.996 10.122.450
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.965.435 12.664.451
Ters Repo Alacakları
41.012.646 0
Takas Alacakları
6 251.331.510 10.353
Diğer Alacaklar
369.765 0
Finansal Varlıklar
9 650.124.161 373.477.427
TOPLAM VARLIKLAR
959.378.513 396.274.681
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 31.351 6.001
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 265.611.735 3.872.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
265.643.086 3.878.475
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
693.735.427 392.396.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 392.396.206 194.034.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
196.853.218 80.759.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
271.501.944 363.288.236
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-167.015.941 -245.686.139
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 693.735.427 392.396.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.356.727 1.329.285
Temettü Gelirleri
11 4.077.652 2.271.196
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 162.004.117 44.669.784
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 43.427.872 51.032.488
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.897.901 -3.586.886
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
215.764.269 95.715.867
Yönetim Ücretleri
8 -16.839.211 -13.364.323
Saklama Ücretleri
8 -235.678 -128.074
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Kurul Ücretleri
8 -111.333 -93.065
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.640.549 -1.326.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -74.658 -37.282
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.911.051 -14.955.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.853.218 80.759.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.853.218 80.759.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.853.218 80.759.871



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841045


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