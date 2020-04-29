***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.382.393 -59.291.867Net Dönem Karı (Zararı)38.154.553 3.962.581NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.409.498 -3.050.064Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.796.900 -379.479Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.612.598 -2.670.585İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-75.827.716 -59.587.687Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler34.525 -34.525Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.644 47.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.894.885 -59.600.487FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-71.082.661 -58.675.170Alınan Temettü11 1.586.022 55.173Alınan Faiz402.231 100.459Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.287.985 -772.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.643.999 75.155.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit60.643.999 75.155.699YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.738.394 15.863.832NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.738.394 15.863.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.863.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.125.438 15.863.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.157.932 16.087.679Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.060.314 772.329Ters Repo Alacakları5 13.514.891 5.503.540Takas Alacakları6 34.525Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 156.263.664 56.767.532TOPLAM VARLIKLAR177.996.801 79.165.605YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 4.129 5.606KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 75.840 41.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.969 47.325TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)177.916.832 79.118.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)79.118.280Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.154.553 3.962.581Katılma Payı İhraç Tutarı (+)60.643.999 75.155.699TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 177.916.832 79.118.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 402.231 100.459Temettü Gelirleri11 1.586.022 55.173Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.253.340 1.439.018Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 31.612.598 2.670.585ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.854.191 4.265.235Yönetim Ücretleri8 -461.836 -149.804Saklama Ücretleri8 -40.975 -19.204Denetim Ücretleri8 -9.623 -6.748Kurul Ücretleri8 -26.395 -8.143Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145.108 -94.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.701 -24.599ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-699.638 -302.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.154.553 3.962.581NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.154.553 3.962.581DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.154.553 3.962.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841049BIST