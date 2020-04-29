***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.382.393 -59.291.867
Net Dönem Karı (Zararı)
38.154.553 3.962.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.409.498 -3.050.064
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.796.900 -379.479
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.612.598 -2.670.585
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.827.716 -59.587.687
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.525 -34.525
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.644 47.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.894.885 -59.600.487
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.082.661 -58.675.170
Alınan Temettü
11 1.586.022 55.173
Alınan Faiz
402.231 100.459
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.287.985 -772.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.643.999 75.155.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
60.643.999 75.155.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.738.394 15.863.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.738.394 15.863.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.863.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.125.438 15.863.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.157.932 16.087.679
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.060.314 772.329
Ters Repo Alacakları
5 13.514.891 5.503.540
Takas Alacakları
6 34.525
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 156.263.664 56.767.532
TOPLAM VARLIKLAR
177.996.801 79.165.605
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 4.129 5.606
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 75.840 41.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.969 47.325
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
177.916.832 79.118.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.118.280
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.154.553 3.962.581
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.643.999 75.155.699
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 177.916.832 79.118.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 402.231 100.459
Temettü Gelirleri
11 1.586.022 55.173
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.253.340 1.439.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 31.612.598 2.670.585
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.854.191 4.265.235
Yönetim Ücretleri
8 -461.836 -149.804
Saklama Ücretleri
8 -40.975 -19.204
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.748
Kurul Ücretleri
8 -26.395 -8.143
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145.108 -94.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.701 -24.599
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-699.638 -302.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.154.553 3.962.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.154.553 3.962.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.154.553 3.962.581
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841049
BIST