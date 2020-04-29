***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-317.145.646 120.875.907Net Dönem Karı (Zararı)338.280.275 284.714.814NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-231.497.598 -141.256.407Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -93.943.838 -88.297.262Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-80.548.777 -19.994.069Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-57.004.983 -32.965.076İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-521.996.265 -96.727.751Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler240.286 -240.286Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.786.050 -347.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-525.022.601 -96.140.459FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-415.213.588 46.730.656Alınan Temettü11 40.533Alınan Faiz11 93.936.429 88.511.147Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.131.513 -14.406.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.330.758 -269.627.844Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit538.495.619 368.810.399Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-315.164.861 -638.438.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.814.888 -148.751.937Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi80.548.777 19.994.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.266.111 -128.757.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.279.098 142.036.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.987 13.279.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 29.435 13.288.137Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 12.816.912 16.948.423Ters Repo Alacakları53.016.362 0Takas Alacaklarılar9 1.684.958.855 1.155.947.633TOPLAM VARLIKLAR1.750.821.564 1.186.424.479YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 49.017KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 5.186.206 2.351.139TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.186.206 2.400.156TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.745.635.358 1.184.024.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 1.184.024.325 1.168.937.353Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)338.280.275 284.714.814Katılma Payı İhraç Tutarı (+)538.495.619 368.810.399Katılma Payı İade Tutarı (-)-315.164.861 -638.438.243TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.745.635.358 1.184.024.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 93.936.429 88.511.147Temettü Gelirleri40.533Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 151.208.493 164.071.840Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 57.004.983 32.965.076Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri80.548.777 19.994.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 506.781 172.101ESAS FAALİYET GELİRLERİ383.205.463 305.754.766Yönetim Ücretleri8 -43.176.125 -18.587.491Saklama Ücretleri8 -245.728 -197.597Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.702Kurul Ücretleri8 -302.788 -289.916Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -730.042 -1.909.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -460.883 -48.776ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.925.188 -21.039.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)338.280.275 284.714.814NET DÖNEM KARI (ZARARI)338.280.275 284.714.814DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)338.280.275 284.714.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841050BIST