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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:20
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-317.145.646 120.875.907
Net Dönem Karı (Zararı)
338.280.275 284.714.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-231.497.598 -141.256.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -93.943.838 -88.297.262
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-80.548.777 -19.994.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.004.983 -32.965.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-521.996.265 -96.727.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
240.286 -240.286
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.786.050 -347.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-525.022.601 -96.140.459
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-415.213.588 46.730.656
Alınan Temettü
11 40.533
Alınan Faiz
11 93.936.429 88.511.147
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.131.513 -14.406.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.330.758 -269.627.844
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
538.495.619 368.810.399
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-315.164.861 -638.438.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.814.888 -148.751.937
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.548.777 19.994.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.266.111 -128.757.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.279.098 142.036.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.987 13.279.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 29.435 13.288.137
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.816.912 16.948.423
Ters Repo Alacakları
53.016.362 0
Takas Alacakları
lar
9 1.684.958.855 1.155.947.633
TOPLAM VARLIKLAR
1.750.821.564 1.186.424.479
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 49.017
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 5.186.206 2.351.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.186.206 2.400.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.745.635.358 1.184.024.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.184.024.325 1.168.937.353
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
338.280.275 284.714.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
538.495.619 368.810.399
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-315.164.861 -638.438.243
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.745.635.358 1.184.024.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 93.936.429 88.511.147
Temettü Gelirleri
40.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 151.208.493 164.071.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 57.004.983 32.965.076
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
80.548.777 19.994.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 506.781 172.101
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
383.205.463 305.754.766
Yönetim Ücretleri
8 -43.176.125 -18.587.491
Saklama Ücretleri
8 -245.728 -197.597
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Kurul Ücretleri
8 -302.788 -289.916
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -730.042 -1.909.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -460.883 -48.776
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.925.188 -21.039.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
338.280.275 284.714.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
338.280.275 284.714.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
338.280.275 284.714.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841050


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