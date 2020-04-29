***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.468.080Net Dönem Karı (Zararı)5.796.940NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.934.131Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -205Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-255.270Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.678.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-114.330.889Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler120.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-114.451.449FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-114.468.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.380.925Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit114.380.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.155Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi255.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)168.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 168.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 168.320Ters Repo Alacakları5 500.156Finansal Varlıklar9 119.629.949TOPLAM VARLIKLAR120.298.425YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 120.560TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)120.560TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)120.177.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.796.940Katılma Payı İhraç Tutarı (+)114.380.925TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 120.177.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.678.656Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri255.270ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.938.216 0Yönetim Ücretleri8 -118.862Saklama Ücretleri8 -5.562Denetim Ücretleri8 -7.680Kurul Ücretleri8 -2.417Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -95Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-141.276 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.796.940 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.796.940 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.796.940 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841051BIST