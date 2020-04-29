***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.468.080
Net Dönem Karı (Zararı)
5.796.940
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.934.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-255.270
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.678.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-114.330.889
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
120.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.451.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.468.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.380.925
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
114.380.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
255.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 168.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 168.320
Ters Repo Alacakları
5 500.156
Finansal Varlıklar
9 119.629.949
TOPLAM VARLIKLAR
120.298.425
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 120.560
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
120.560
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
120.177.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.796.940
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
114.380.925
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 120.177.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.678.656
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
255.270
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.938.216 0
Yönetim Ücretleri
8 -118.862
Saklama Ücretleri
8 -5.562
Denetim Ücretleri
8 -7.680
Kurul Ücretleri
8 -2.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.276 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.796.940 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.796.940 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.796.940 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841051
BIST