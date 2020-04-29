***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-264.307.336 70.679.753Net Dönem Karı (Zararı)72.799.976 66.230.266NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-38.574.431 -37.992.205Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -37.079.072 -35.326.733Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-544.809 -1.430.952Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-950.550 -1.234.520İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-335.316.429 7.711.771Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler25.137 -25.137Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler450.285 -39.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-335.791.851 7.776.584FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-301.090.884 35.949.832Alınan Temettü47.246Alınan Faiz11 37.136.862 35.388.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-353.314 -705.839FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.596.397 -109.206.181Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit566.417.993 475.497.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-315.821.596 -584.704.112YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.710.939 -38.526.428Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi544.809 1.430.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.166.130 -37.095.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.486.623 50.582.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 320.493 13.486.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 349.143 13.573.063Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.000.403 1.647.089Ters Repo Alacakları5 92.693.546 49.032.719Takas Alacakları6 0 25.137Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 575.651.593 282.570.019TOPLAM VARLIKLAR670.694.685 346.848.027YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.046.349 596.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.046.349 596.064TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)669.648.336 346.251.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 346.251.963 389.227.878Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)72.799.976 66.230.266Katılma Payı İhraç Tutarı (+)566.417.993 475.497.931Katılma Payı İade Tutarı (-)-315.821.596 -584.704.112TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 669.648.336 346.251.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 37.136.862 35.388.514Temettü Gelirleri11 0 47.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 41.627.784 35.798.413Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 950.550 1.234.520Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri544.809 1.430.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 542.984 183.603ESAS FAALİYET GELİRLERİ80.802.989 74.083.248Yönetim Ücretleri8 -7.549.819 -7.083.551Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -167.537 -165.031MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -2.453 -19.905Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -93.355 -94.010Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -182.856 -397.493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.993 -92.992ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.003.013 -7.852.982ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.799.976 66.230.266NET DÖNEM KARI (ZARARI)72.799.976 66.230.266DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)72.799.976 66.230.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841053BIST