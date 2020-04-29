***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.307.336 70.679.753
Net Dönem Karı (Zararı)
72.799.976 66.230.266
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.574.431 -37.992.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -37.079.072 -35.326.733
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-544.809 -1.430.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-950.550 -1.234.520
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-335.316.429 7.711.771
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
25.137 -25.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
450.285 -39.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-335.791.851 7.776.584
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-301.090.884 35.949.832
Alınan Temettü
47.246
Alınan Faiz
11 37.136.862 35.388.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-353.314 -705.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.596.397 -109.206.181
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
566.417.993 475.497.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-315.821.596 -584.704.112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.710.939 -38.526.428
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
544.809 1.430.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.166.130 -37.095.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.486.623 50.582.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 320.493 13.486.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 349.143 13.573.063
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.000.403 1.647.089
Ters Repo Alacakları
5 92.693.546 49.032.719
Takas Alacakları
6 0 25.137
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 575.651.593 282.570.019
TOPLAM VARLIKLAR
670.694.685 346.848.027
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.046.349 596.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.046.349 596.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
669.648.336 346.251.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 346.251.963 389.227.878
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.799.976 66.230.266
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
566.417.993 475.497.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-315.821.596 -584.704.112
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 669.648.336 346.251.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 37.136.862 35.388.514
Temettü Gelirleri
11 0 47.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 41.627.784 35.798.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 950.550 1.234.520
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
544.809 1.430.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 542.984 183.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
80.802.989 74.083.248
Yönetim Ücretleri
8 -7.549.819 -7.083.551
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -167.537 -165.031
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -2.453 -19.905
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -93.355 -94.010
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -182.856 -397.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.993 -92.992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.003.013 -7.852.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.799.976 66.230.266
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.799.976 66.230.266
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.799.976 66.230.266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841053
BIST