***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.162.761 491.558
Net Dönem Karı (Zararı)
964.287 108.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-81.392 9.265
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -78.705 1.645
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.687 7.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.484.961 -5.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.740 1.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.499.956 -7.620
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.602.066 111.875
Alınan Faiz
11 76.018 5.975
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-636.713 373.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.420.646 -7.171.349
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.499.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-79.352 -7.171.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.885 -6.679.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.885 -6.679.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 96.166 6.775.957
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 354.051 96.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 356.799 96.227
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 636.713
Ters Repo Alacakları
8.502.643
Takas Alacakları
3.745
TOPLAM VARLIKLAR
9.499.900 96.227
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.121
Diğer Borçlar
6 28.715 11.096
Tirim/841054
BIST