***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.162.761 491.558Net Dönem Karı (Zararı)964.287 108.299NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-81.392 9.265Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -78.705 1.645Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.687 7.620Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.484.961 -5.689Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.745Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.740 1.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.499.956 -7.620FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.602.066 111.875Alınan Faiz11 76.018 5.975Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-636.713 373.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.420.646 -7.171.349Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.499.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-79.352 -7.171.349YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.885 -6.679.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.885 -6.679.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 96.166 6.775.957DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 354.051 96.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 356.799 96.227Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 636.713Ters Repo Alacakları8.502.643Takas Alacakları3.745TOPLAM VARLIKLAR9.499.900 96.227YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.121Diğer Borçlar6 28.715 11.096Tirim/841054BIST