***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.722.857 7.430.257
Net Dönem Karı (Zararı)
31.854.330 7.394.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.180.863 5.207.919
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-108.812 108.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.661.423 -3.838.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-105.811.956 9.675.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
88.401.328 -737.629
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-242.534.261 -3.670.323
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.906.928 -3.595.664
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.628.326 2.766.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-243.812.863 -2.841.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-245.860.794 8.931.809
Alınan Faiz
11 17.814.687 3.719.553
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
323.250 -5.221.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.621.663 -22.706.321
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
144.042.623 21.452.694
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-46.420.960 -44.159.015
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-130.101.194 -15.276.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
105.811.956 -9.675.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.289.238 -24.951.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.733.733 49.685.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 444.495 24.733.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 445.215 24.778.905
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.176.319 6.499.569
Ters Repo Alacakları
5 1.500.467 0
Takas Alacakları
6 4.906.928
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 179.134.182 25.223.114
TOPLAM VARLIKLAR
187.256.183 61.408.516
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.224
Diğer Borçlar
6 856.152 4.485.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
857.376 4.485.702
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
186.398.807 56.922.814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 56.922.814 72.234.922
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.854.330 7.394.213
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
144.042.623 21.452.694
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-46.420.960 -44.159.015
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 186.398.807 56.922.814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 17.814.687 3.719.553
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.535.760 13.599.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -88.401.328 737.629
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
105.811.956 -9.675.470
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.689.555 8.381.058
Yönetim Ücretleri
8 -1.328.115 -631.411
Saklama Ücretleri
8 -60.197 -37.466
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.700
Kurul Ücretleri
8 -34.892 -18.941
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -267.166 -266.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -135.232 -26.121
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.835.225 -986.845
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.854.330 7.394.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.854.330 7.394.213
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.854.330 7.394.213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841056
BIST