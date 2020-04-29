***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.722.857 7.430.257Net Dönem Karı (Zararı)31.854.330 7.394.213NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.180.863 5.207.919Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-108.812 108.812Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -17.661.423 -3.838.734Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-105.811.956 9.675.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler88.401.328 -737.629İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-242.534.261 -3.670.323Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.906.928 -3.595.664Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.628.326 2.766.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-243.812.863 -2.841.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-245.860.794 8.931.809Alınan Faiz11 17.814.687 3.719.553Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)323.250 -5.221.105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.621.663 -22.706.321Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit144.042.623 21.452.694Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-46.420.960 -44.159.015YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-130.101.194 -15.276.064Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi105.811.956 -9.675.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.289.238 -24.951.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 24.733.733 49.685.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 444.495 24.733.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 445.215 24.778.905Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 6.176.319 6.499.569Ters Repo Alacakları5 1.500.467 0Takas Alacakları6 4.906.928Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 179.134.182 25.223.114TOPLAM VARLIKLAR187.256.183 61.408.516YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.224Diğer Borçlar6 856.152 4.485.702TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)857.376 4.485.702TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)186.398.807 56.922.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 56.922.814 72.234.922Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)31.854.330 7.394.213Katılma Payı İhraç Tutarı (+)144.042.623 21.452.694Katılma Payı İade Tutarı (-)-46.420.960 -44.159.015TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 186.398.807 56.922.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 17.814.687 3.719.553Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.535.760 13.599.346Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -88.401.328 737.629Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri105.811.956 -9.675.470ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.689.555 8.381.058Yönetim Ücretleri8 -1.328.115 -631.411Saklama Ücretleri8 -60.197 -37.466Denetim Ücretleri8 -9.623 -6.700Kurul Ücretleri8 -34.892 -18.941Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -267.166 -266.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -135.232 -26.121ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.835.225 -986.845ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.854.330 7.394.213NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.854.330 7.394.213DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.854.330 7.394.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841056BIST