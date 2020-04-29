GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:21
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.283 301.097
Net Dönem Karı (Zararı)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.166.488 2.628.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -942.951 -1.323.878
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.537 3.952.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.684.020 105.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.177 132.825
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.489 19.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.708.686 -46.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.603 -1.025.494
Alınan Temettü
942.680 1.326.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.043.977 -2.489.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.553.261 -10.777.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 510.043 2.698.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 467.349 510.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 467.950 510.373
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
1.500.464 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 15.926 26.103
Finansal Varlıklar
9 20.269.047 17.837.288
TOPLAM VARLIKLAR
22.253.387 18.373.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 114.283 99.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.283 99.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.139.104 18.273.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.273.970 24.523.185
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.909.111 -3.759.671
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.553.261 -10.777.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.139.104 18.273.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 942.680 1.326.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.159.908 -623.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.223.537 -3.952.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 117.931 150.250
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.444.056 -3.098.470
Yönetim Ücretleri
8 -382.544 -458.754
Saklama Ücretleri
8 -27.392 -26.412
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -4.024 -5.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.359 -152.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.004 -11.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-534.945 -661.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.909.111 -3.759.671



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841058


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:17100.860
Değişim :  0,15% |  152,03
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.299 En Düşük
100.624
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 14,52 36.184.066 % 10,00  
PINSU 7,81 3.447.467 % 10,00  
GLRYH 9,46 2.264.809 % 10,00  
EGCYO 0,66 31.333 % 10,00  
PETUN 30,62 41.384.265 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6726 8,7161 % 0,22  
Frank 7,1632 7,2063 % 0,36  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -0,31  
Altın Gr. 383 384 -0,31  
Cumhuriyet 2.457 2.514 -1,00  
Tam 2.521 2.576 -1,00  
Yarım 1.228 1.259 -0,50  
Çeyrek 616 630 -0,20  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,09  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 23,19 23,19 0,45  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru