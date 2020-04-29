***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.001.283 301.097Net Dönem Karı (Zararı)4.909.111 -3.759.671NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.166.488 2.628.414Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -942.951 -1.323.878Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.223.537 3.952.292Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.684.020 105.763Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.177 132.825Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.489 19.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.708.686 -46.924FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR58.603 -1.025.494Alınan Temettü942.680 1.326.591FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.043.977 -2.489.544Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.509.284 8.288.246Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.553.261 -10.777.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.694 -2.188.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.694 -2.188.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 510.043 2.698.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 467.349 510.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 467.950 510.373Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları1.500.464 0Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar6 15.926 26.103Finansal Varlıklar9 20.269.047 17.837.288TOPLAM VARLIKLAR22.253.387 18.373.764YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 114.283 99.794TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.283 99.794TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.139.104 18.273.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 18.273.970 24.523.185Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.909.111 -3.759.671Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.509.284 8.288.246Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.553.261 -10.777.790TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 22.139.104 18.273.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 942.680 1.326.591Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.159.908 -623.019Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.223.537 -3.952.292Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 117.931 150.250ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.444.056 -3.098.470Yönetim Ücretleri8 -382.544 -458.754Saklama Ücretleri8 -27.392 -26.412Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.704Kurul Ücretleri8 -4.024 -5.511Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -102.359 -152.215Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.004 -11.605ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-534.945 -661.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.909.111 -3.759.671NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.909.111 -3.759.671DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.909.111 -3.759.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841058BIST