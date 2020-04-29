***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.283 301.097
Net Dönem Karı (Zararı)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.166.488 2.628.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -942.951 -1.323.878
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.537 3.952.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.684.020 105.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.177 132.825
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.489 19.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.708.686 -46.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.603 -1.025.494
Alınan Temettü
942.680 1.326.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.043.977 -2.489.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.553.261 -10.777.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 510.043 2.698.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 467.349 510.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 467.950 510.373
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
1.500.464 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 15.926 26.103
Finansal Varlıklar
9 20.269.047 17.837.288
TOPLAM VARLIKLAR
22.253.387 18.373.764
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 114.283 99.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.283 99.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.139.104 18.273.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.273.970 24.523.185
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.909.111 -3.759.671
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.553.261 -10.777.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.139.104 18.273.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 942.680 1.326.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.159.908 -623.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.223.537 -3.952.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 117.931 150.250
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.444.056 -3.098.470
Yönetim Ücretleri
8 -382.544 -458.754
Saklama Ücretleri
8 -27.392 -26.412
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -4.024 -5.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.359 -152.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.004 -11.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-534.945 -661.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.909.111 -3.759.671
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841058
BIST