***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
867.758 -7.736.276
Net Dönem Karı (Zararı)
4.087.835 -3.223.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.484.439 3.608.645
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -532.735 -666.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.951.704
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 4.275.080
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
731.514 -8.788.273
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
840 -1.050
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.835 27.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
723.839 -8.814.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
334.910 -8.403.371
Alınan Temettü
11 532.848 667.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-967.723 7.440.622
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.442.445 33.264.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.410.168 -25.823.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.965 -295.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.965 -295.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 672.892 968.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 572.927 672.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 573.253 673.331
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
500.155 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 19.112 19.952
Finansal Varlıklar
9 18.183.939 15.456.229
TOPLAM VARLIKLAR
19.276.459 16.149.512
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 108.518 101.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
108.518 101.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.167.941 16.047.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 16.047.829 11.830.950
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.087.835 -3.223.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.442.445 33.264.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.410.168 -25.823.934
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 19.167.941 16.047.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 532.848 667.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -38.249 753.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.951.704 -4.275.080
Esas Faa -2.772.227
Yönetim Ücretleri
8 -320.760 -333.628
Saklama Ücretleri
8 -27.077 -25.467
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -3.250 -3.940
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.098 -71.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.807 -10.596
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-433.614 -451.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.087.835 -3.223.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.087.835 -3.223.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.087.835 -3.223.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841059
BIST