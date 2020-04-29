***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI867.758 -7.736.276Net Dönem Karı (Zararı)4.087.835 -3.223.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.484.439 3.608.645Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -532.735 -666.435Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.951.704Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 4.275.080İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER731.514 -8.788.273Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler840 -1.050Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.835 27.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler723.839 -8.814.981FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR334.910 -8.403.371Alınan Temettü11 532.848 667.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-967.723 7.440.622Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit22.442.445 33.264.556Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-23.410.168 -25.823.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.965 -295.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.965 -295.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 672.892 968.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 572.927 672.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 573.253 673.331Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları500.155 0Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar6 19.112 19.952Finansal Varlıklar9 18.183.939 15.456.229TOPLAM VARLIKLAR19.276.459 16.149.512YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 108.518 101.683TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)108.518 101.683TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.167.941 16.047.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 16.047.829 11.830.950Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.087.835 -3.223.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.442.445 33.264.556Katılma Payı İade Tutarı (-)-23.410.168 -25.823.934TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 19.167.941 16.047.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 532.848 667.095Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -38.249 753.754Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.951.704 -4.275.080Esas Faa -2.772.227Yönetim Ücretleri8 -320.760 -333.628Saklama Ücretleri8 -27.077 -25.467Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.704Kurul Ücretleri8 -3.250 -3.940Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -65.098 -71.181Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.807 -10.596ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-433.614 -451.516ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.087.835 -3.223.743NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.087.835 -3.223.743DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.087.835 -3.223.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841059BIST