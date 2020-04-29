***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-309.785.858 -3.414.226
Net Dönem Karı (Zararı)
13.432.128 1.182.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.252.088 -1.033.389
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.834.690 -742.158
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-930.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.486.943 -291.231
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-316.800.588 -4.305.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
437.356 11.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-317.237.944 -4.317.799
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-315.620.548 -4.156.384
Alınan Faiz
11 5.834.690 742.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.087.004 3.414.859
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
490.261.056 22.475.618
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-171.174.052 -19.060.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.146 633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
930.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.231.601 633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.217 8.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.240.818 9.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.240.818 9.217
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 334.658.386 11.933.499
TOPLAM VARLIKLAR
344.899.204 11.942.716
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 468.696 31.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
468.696 31.340
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
344.430.508 11.911.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.911.376 7.313.698
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.432.128 1.182.819
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
490.261.056 22.475.618
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-171.174.052 -19.060.759
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 344.430.508 11.911.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.834.690 742.158
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.583.798 354.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.486.943 291.231
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
930.455
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.835.886 1.387.607
Yönetim Ücretleri
8 -1.301.053 -153.633
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -48.064 -32.646
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -22.932 -1.838
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.121 -2.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.966 -7.863
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.403.758 -204.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.432.128 1.182.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.432.128 1.182.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.432.128 1.182.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841061
BIST