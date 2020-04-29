***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-309.785.858 -3.414.226Net Dönem Karı (Zararı)13.432.128 1.182.819NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.252.088 -1.033.389Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.834.690 -742.158Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-930.455Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.486.943 -291.231İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-316.800.588 -4.305.814Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler437.356 11.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-317.237.944 -4.317.799FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-315.620.548 -4.156.384Alınan Faiz11 5.834.690 742.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI319.087.004 3.414.859Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit490.261.056 22.475.618Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-171.174.052 -19.060.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.301.146 633Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi930.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.231.601 633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.217 8.584DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.240.818 9.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.240.818 9.217Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 334.658.386 11.933.499TOPLAM VARLIKLAR344.899.204 11.942.716YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 468.696 31.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)468.696 31.340TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)344.430.508 11.911.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 11.911.376 7.313.698Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.432.128 1.182.819Katılma Payı İhraç Tutarı (+)490.261.056 22.475.618Katılma Payı İade Tutarı (-)-171.174.052 -19.060.759TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 344.430.508 11.911.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.834.690 742.158Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.583.798 354.218Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.486.943 291.231Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri930.455ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.835.886 1.387.607Yönetim Ücretleri8 -1.301.053 -153.633Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -48.064 -32.646MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.622 -6.704Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -22.932 -1.838Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.121 -2.104Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.966 -7.863ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.403.758 -204.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.432.128 1.182.819NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.432.128 1.182.819DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.432.128 1.182.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841061BIST