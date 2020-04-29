***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.988.179 1.512.040Net Dönem Karı (Zararı)4.071.257 2.007.477NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.607.164 1.608.299Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-77.539 77.539Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.934.681 -1.469.328Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.741.228 3.434.647Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler146.284 -434.559İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.505.723 -2.663.904Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-131.360 -651.533Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.687 -31.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.369.676 -1.980.751FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.041.630 951.872Alınan Temettü11 146.657 308.441Alınan Faiz11 1.840.402 1.223.946Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.066.392 -972.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.872.230 -23.248.268Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.999.998 121.003Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.872.228 -23.369.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.860.409 -21.736.228Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.741.228 -3.434.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.119.181 -25.170.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.710.464 42.881.339DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.591.283 17.710.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.615.681 17.709.701Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.049.152 2.115.544Ters Repo Alacakları5 13.522.403 500.346Takas Alacakları6 821.388 690.028Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 9.684.218 6.482.883TOPLAM VARLIKLAR26.692.842 27.498.502YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 742 2.648KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 58.883 61.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)59.625 64.312TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.633.217 27.434.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 27.434.190 48.674.981Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.071.257 2.007.477Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.999.998 121.003Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.872.228 -23.369.271TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 26.633.217 27.434.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.840.402 1.223.946Temettü Gelirleri11 146.657 308.441Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.270.236 4.577.905Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -146.284 434.559Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.741.229 -3.434.647ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.852.240 3.110.204Yönetim Ücretleri8 -521.105 -770.997Saklama Ücretleri8 -37.067 -36.116Denetim Ücretleri8 -9.623 -6.700Kurul Ücretleri8 -5.154 -9.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -193.999 -261.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.035 -18.104ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-780.983 -1.102.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.071.257 2.007.477NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.071.257 2.007.477DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.071.257 2.007.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841062BIST