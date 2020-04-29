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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.988.179 1.512.040
Net Dönem Karı (Zararı)
4.071.257 2.007.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.607.164 1.608.299
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-77.539 77.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.934.681 -1.469.328
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.741.228 3.434.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
146.284 -434.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.505.723 -2.663.904
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-131.360 -651.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.687 -31.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.369.676 -1.980.751
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.041.630 951.872
Alınan Temettü
11 146.657 308.441
Alınan Faiz
11 1.840.402 1.223.946
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.066.392 -972.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.872.230 -23.248.268
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.999.998 121.003
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.872.228 -23.369.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.860.409 -21.736.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.741.228 -3.434.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.119.181 -25.170.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.710.464 42.881.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.591.283 17.710.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.615.681 17.709.701
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.049.152 2.115.544
Ters Repo Alacakları
5 13.522.403 500.346
Takas Alacakları
6 821.388 690.028
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 9.684.218 6.482.883
TOPLAM VARLIKLAR
26.692.842 27.498.502
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 742 2.648
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 58.883 61.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.625 64.312
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.633.217 27.434.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 27.434.190 48.674.981
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.071.257 2.007.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.999.998 121.003
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.872.228 -23.369.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 26.633.217 27.434.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.840.402 1.223.946
Temettü Gelirleri
11 146.657 308.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.270.236 4.577.905
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -146.284 434.559
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.741.229 -3.434.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.852.240 3.110.204
Yönetim Ücretleri
8 -521.105 -770.997
Saklama Ücretleri
8 -37.067 -36.116
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.700
Kurul Ücretleri
8 -5.154 -9.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -193.999 -261.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.035 -18.104
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-780.983 -1.102.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.071.257 2.007.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.071.257 2.007.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.071.257 2.007.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841062


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