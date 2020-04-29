***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.322.937 -4.487.182
Net Dönem Karı (Zararı)
15.859.449 -4.279.369
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.244.636 5.158.639
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.854.577 -1.807.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.298.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.842 6.965.954
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.763.407 -6.302.243
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
847.017 302.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
87.742 -3.243.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.698.166 -3.361.479
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.148.594 -5.422.973
Alınan Temettü
11 425.980 613.586
Alınan Faiz
11 2.436.265 1.202.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.036.588 -879.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.268.120 -4.878.569
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.236.113 32.719.506
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.967.993 -37.598.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.054.817 -9.365.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.298.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.756.600 -9.365.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.771.644 11.137.388
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.044 1.771.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.503 1.779.771
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.455.714 1.419.126
Ters Repo Alacakları
1.500.462 0
Takas Alacakları
6 18.265 802.500
Diğer Alacaklar
6 63.717 126.499
Finansal Varlıklar
9 79.299.869 62.010.323
TOPLAM VARLIKLAR
83.353.530 66.138.219
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 321
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 432.250 344.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
432.250 344.508
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.921.280 65.793.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 65.793.711 74.951.649
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.859.449 -4.279.369
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.236.113 32.719.506
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.967.993 -37.598.075
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 82.921.280 65.793.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.436.265 1.202.096
Temettü Gelirleri
11 425.980 613.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.104.235 3.539.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 91.842 -6.965.954
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.298.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 342.464 273.861
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.699.003 -1.336.465
Yönetim Ücretleri
8 -2.419.507 -2.404.009
Saklama Ücretleri
8 -41.755 -43.500
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.711
Kurul Ücretleri
8 -14.588 -16.895
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -328.298 -453.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.783 -17.988
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.839.554 -2.942.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.859.449 -4.279.369
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.859.449 -4.279.369
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.859.449 -4.279.369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841063
BIST