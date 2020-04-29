***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.322.937 -4.487.182Net Dönem Karı (Zararı)15.859.449 -4.279.369NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.244.636 5.158.639Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.854.577 -1.807.315Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.298.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-91.842 6.965.954İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.763.407 -6.302.243Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler847.017 302.901Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler87.742 -3.243.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.698.166 -3.361.479FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.148.594 -5.422.973Alınan Temettü11 425.980 613.586Alınan Faiz11 2.436.265 1.202.096Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.036.588 -879.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.268.120 -4.878.569Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit41.236.113 32.719.506Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-39.967.993 -37.598.075YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.054.817 -9.365.751Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.298.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.756.600 -9.365.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.771.644 11.137.388DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.044 1.771.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.503 1.779.771Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.455.714 1.419.126Ters Repo Alacakları1.500.462 0Takas Alacakları6 18.265 802.500Diğer Alacaklar6 63.717 126.499Finansal Varlıklar9 79.299.869 62.010.323TOPLAM VARLIKLAR83.353.530 66.138.219YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 321KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 432.250 344.187TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)432.250 344.508TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)82.921.280 65.793.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 65.793.711 74.951.649Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.859.449 -4.279.369Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.236.113 32.719.506Katılma Payı İade Tutarı (-)-39.967.993 -37.598.075TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 82.921.280 65.793.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.436.265 1.202.096Temettü Gelirleri11 425.980 613.586Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.104.235 3.539.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 91.842 -6.965.954Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri5.298.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 342.464 273.861ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.699.003 -1.336.465Yönetim Ücretleri8 -2.419.507 -2.404.009Saklama Ücretleri8 -41.755 -43.500Denetim Ücretleri8 -9.623 -6.711Kurul Ücretleri8 -14.588 -16.895Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -328.298 -453.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.783 -17.988ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.839.554 -2.942.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.859.449 -4.279.369NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.859.449 -4.279.369DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.859.449 -4.279.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841063BIST