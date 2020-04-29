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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:32
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.060.849 8.986.278
Net Dönem Karı (Zararı)
14.835.110 -6.245.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.074.437 1.712.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.207.326 -2.743.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.867.111 4.455.891
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.026.920 10.767.035
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.245 8.251.371
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.527 -830.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.144.692 3.345.952
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.266.247 6.234.012
Alınan Temettü
11 2.205.398 2.752.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.248.979 -15.872.153
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 120.590.290 130.580.780
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -99.341.311 -146.452.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-811.870 -6.885.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-811.870 -6.885.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.734.430 8.620.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 922.560 1.734.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 925.619 1.735.561
Ters Repo Alacakları
5 9.002.786
Diğer Alacaklar
6 24.245
Finansal Varlıklar
9 85.613.153 57.604.136
TOPLAM VARLIKLAR
95.541.558 59.363.942
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 288.609 195.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
288.609 195.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
95.252.949 59.168.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 59.168.860 81.286.403
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.835.110 -6.245.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.590.290 130.580.780
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-99.341.311 -146.452.933
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 95.252.949 59.168.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 2.205.398 2.752.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.301.794 -2.962.214
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.867.111 -4.455.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 126.448 529.555
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.500.751 -4.136.284
Yönetim Ücretleri
8 -1.311.174 -1.449.955
Saklama Ücretleri
8 -32.771 -31.668
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Kurul Ücretleri
8 -14.671 -16.669
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -282.472 -582.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.931 -21.404
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.665.641 -2.109.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.835.110 -6.245.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.835.110 -6.245.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.835.110 -6.245.390



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841067


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