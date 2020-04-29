***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.060.849 8.986.278Net Dönem Karı (Zararı)14.835.110 -6.245.390NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.074.437 1.712.367Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.207.326 -2.743.524Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -10.867.111 4.455.891İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.026.920 10.767.035Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler24.245 8.251.371Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler93.527 -830.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.144.692 3.345.952FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.266.247 6.234.012Alınan Temettü11 2.205.398 2.752.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.248.979 -15.872.153Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 120.590.290 130.580.780Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -99.341.311 -146.452.933YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-811.870 -6.885.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-811.870 -6.885.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.734.430 8.620.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 922.560 1.734.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 925.619 1.735.561Ters Repo Alacakları5 9.002.786Diğer Alacaklar6 24.245Finansal Varlıklar9 85.613.153 57.604.136TOPLAM VARLIKLAR95.541.558 59.363.942YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 288.609 195.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)288.609 195.082TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)95.252.949 59.168.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 59.168.860 81.286.403Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.835.110 -6.245.390Katılma Payı İhraç Tutarı (+)120.590.290 130.580.780Katılma Payı İade Tutarı (-)-99.341.311 -146.452.933TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 95.252.949 59.168.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 2.205.398 2.752.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.301.794 -2.962.214Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.867.111 -4.455.891Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 126.448 529.555ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.500.751 -4.136.284Yönetim Ücretleri8 -1.311.174 -1.449.955Saklama Ücretleri8 -32.771 -31.668Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.702Kurul Ücretleri8 -14.671 -16.669Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -282.472 -582.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.931 -21.404ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.665.641 -2.109.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.835.110 -6.245.390NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.835.110 -6.245.390DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.835.110 -6.245.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841067BIST