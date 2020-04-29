***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.969.609 -772.249
Net Dönem Karı (Zararı)
3.756.997 -2.222.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.033.088 711.344
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -276.340 -378.463
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.756.748 1.089.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.969.053 359.349
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
25.272 -24.117
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
294.519 515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.151.653
Alınan Temettü
11 275.793 371.959
Alınan Faiz
11 81 6.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-339 520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.063.400 125.271
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.810.756 15.504.375
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.747.356 -15.379.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.791 -646.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.791 -646.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.485 674.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 121.276 27.485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 122.078 27.821
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 582 243
Ters Repo Alacakları
5 2.500.770 500.322
Takas Alacakları
6 0 26.258
Diğer Alacaklar
6 8.847 7.861
Finansal Varlıklar
9 21.408.496 5.363.352
TOPLAM VARLIKLAR
24.040.773 5.925.857
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 11
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 322.554 28.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
322.554 28.035
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.718.219 5.897.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 5.897.822 7.994.897
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.756.997 -2.222.346
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.810.756 15.504.375
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.747.356 -15.379.104
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 23.718.219 5.897.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 81 6.925
Temettü Gelirleri
11 275.793 371.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.033.136 -1.171.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.756.748 -1.089.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 23.992 47.834
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.089.750 -1.834.097
Yönetim Ücretleri
8 -269.713 -314.072
Saklama Ücretleri
8 -26.211 -25.070
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Kurul Ücretleri
8 -2.100 -2.078
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.757 -31.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.350 -9.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-332.753 -388.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.756.997 -2.222.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.756.997 -2.222.346
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.756.997 -2.222.346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841068
BIST