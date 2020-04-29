***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.969.609 -772.249Net Dönem Karı (Zararı)3.756.997 -2.222.346NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.033.088 711.344Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -276.340 -378.463Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.756.748 1.089.807Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.969.053 359.349Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler25.272 -24.117Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler294.519 515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.151.653Alınan Temettü11 275.793 371.959Alınan Faiz11 81 6.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-339 520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.063.400 125.271Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit27.810.756 15.504.375Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-13.747.356 -15.379.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.791 -646.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.791 -646.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 27.485 674.463DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 121.276 27.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 122.078 27.821Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 582 243Ters Repo Alacakları5 2.500.770 500.322Takas Alacakları6 0 26.258Diğer Alacaklar6 8.847 7.861Finansal Varlıklar9 21.408.496 5.363.352TOPLAM VARLIKLAR24.040.773 5.925.857YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 11Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 322.554 28.024TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)322.554 28.035TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.718.219 5.897.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 5.897.822 7.994.897Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.756.997 -2.222.346Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.810.756 15.504.375Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.747.356 -15.379.104TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 23.718.219 5.897.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 81 6.925Temettü Gelirleri11 275.793 371.959Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.033.136 -1.171.008Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.756.748 -1.089.807Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 23.992 47.834ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.089.750 -1.834.097Yönetim Ücretleri8 -269.713 -314.072Saklama Ücretleri8 -26.211 -25.070Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.702Kurul Ücretleri8 -2.100 -2.078Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.757 -31.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.350 -9.032ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-332.753 -388.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.756.997 -2.222.346NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.756.997 -2.222.346DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.756.997 -2.222.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841068BIST