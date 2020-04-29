***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.853.900 -106.647.827
Net Dönem Karı (Zararı)
211.361.630 -174.026.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-224.045.965 174.608.036
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.189.615 -38.349.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-194.856.350 212.957.539
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.570.607 -145.196.773
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 63.981
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.493.490 -1.961.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.064.097 -143.299.629
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.254.942 -144.614.811
Alınan Temettü
11 21.742.563 33.241.486
Alınan Faiz
11 7.445.547 5.198.507
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.212.932 -473.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.445.037 31.255.915
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 177.274.259 218.450.163
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -165.829.222 -187.194.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.591.137 -75.391.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.591.137 -75.391.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.735.898 87.127.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.327.035 11.735.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.336.207 11.743.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.995 3.215.927
Ters Repo Alacakları
5 15.004.643 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 742.993.536 532.077.732
TOPLAM VARLIKLAR
773.337.381 547.037.224
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 3.755.577
Diğer Borçlar
6 2.255.963 2.518.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.011.540 2.518.050
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
767.325.841 544.519.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 544.519.174 687.289.333
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
211.361.630 -174.026.074
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.274.259 218.450.163
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-165.829.222 -187.194.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 767.325.841 544.519.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.445.547 5.198.507
Temettü Gelirleri
11 21.742.563 33.241.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.853.324 24.398.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 194.856.350 -212.957.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 368.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
232.897.784 -149.750.837
Yönetim Ücretleri
8 -21.022.169 -23.317.855
Saklama Ücretleri
8 -103.589 -100.633
Denetim Ücretleri
8 -9.620 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -124.486 -158.724
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -247.740 -597.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -28.550 -93.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.536.154 -24.275.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211.361.630 -174.026.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
211.361.630 -174.026.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
211.361.630 -174.026.074
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841064
BIST