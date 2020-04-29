***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.853.900 -106.647.827Net Dönem Karı (Zararı)211.361.630 -174.026.074NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-224.045.965 174.608.036Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -29.189.615 -38.349.503Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-194.856.350 212.957.539İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.570.607 -145.196.773Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 63.981Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.493.490 -1.961.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.064.097 -143.299.629FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.254.942 -144.614.811Alınan Temettü11 21.742.563 33.241.486Alınan Faiz11 7.445.547 5.198.507Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.212.932 -473.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.445.037 31.255.915Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 177.274.259 218.450.163Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -165.829.222 -187.194.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.591.137 -75.391.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.591.137 -75.391.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.735.898 87.127.810DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.327.035 11.735.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.336.207 11.743.565Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.995 3.215.927Ters Repo Alacakları5 15.004.643 0Takas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 742.993.536 532.077.732TOPLAM VARLIKLAR773.337.381 547.037.224YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.755.577Diğer Borçlar6 2.255.963 2.518.050TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.011.540 2.518.050TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)767.325.841 544.519.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 544.519.174 687.289.333Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)211.361.630 -174.026.074Katılma Payı İhraç Tutarı (+)177.274.259 218.450.163Katılma Payı İade Tutarı (-)-165.829.222 -187.194.248TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 767.325.841 544.519.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 7.445.547 5.198.507Temettü Gelirleri11 21.742.563 33.241.486Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.853.324 24.398.063Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 194.856.350 -212.957.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 368.646ESAS FAALİYET GELİRLERİ232.897.784 -149.750.837Yönetim Ücretleri8 -21.022.169 -23.317.855Saklama Ücretleri8 -103.589 -100.633Denetim Ücretleri8 -9.620 -6.704Kurul Ücretleri8 -124.486 -158.724Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -247.740 -597.686Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -28.550 -93.635ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.536.154 -24.275.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)211.361.630 -174.026.074NET DÖNEM KARI (ZARARI)211.361.630 -174.026.074DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)211.361.630 -174.026.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841064BIST