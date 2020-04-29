***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.672.883 -12.473.879Net Dönem Karı (Zararı)8.821.712 -8.120.643NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.559.159 8.535.781Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.373.312 -1.855.150Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.185.847 10.390.931İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-929.487 -14.718.830Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.776.088 974.881Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.552.430 -347.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.705.829 -15.346.475FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.333.066 -14.303.692Alınan Temettü11 1.339.816 1.829.813Alınan Faiz11 33.568 24.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-33.567 -24.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.005.755 14.406.470Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit22.168.047 56.345.722Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-28.173.802 -41.939.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.332.872 1.932.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.332.872 1.932.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.424.963 1.492.372DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.092.091 3.424.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.094.256 3.427.200Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 200.729 167.162Ters Repo Alacakları5 5.001.548 0Takas Alacakları6 1.679.647 0Diğer Alacaklar6 96.441 0Finansal Varlıklar9 32.598.292 31.708.164TOPLAM VARLIKLAR41.670.913 35.302.526YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.548.575Finansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 118.429 114.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.667.004 114.574TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.003.909 35.187.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 35.187.952 28.902.125Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.821.712 -8.120.643Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.168.047 56.345.722Katılma Payı İade Tutarı (-)-28.173.802 -41.939.252TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 38.003.909 35.187.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 33.568 24.788Temettü Gelirleri11 1.339.816 1.829.813Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.742.804 1.946.643Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.185.847 -10.390.931Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 95.175 32.495ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.397.210 -6.557.192Yönetim Ücretleri8 -1.252.867 -1.432.176Saklama Ücretleri8 -29.857 -27.706Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.704Kurul Ücretleri8 -7.851 -9.706Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -265.329 -73.564Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.972 -13.595ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.575.498 -1.563.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.821.712 -8.120.643NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.821.712 -8.120.643DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.821.712 -8.120.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841069BIST