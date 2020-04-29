***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.672.883 -12.473.879
Net Dönem Karı (Zararı)
8.821.712 -8.120.643
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.559.159 8.535.781
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.373.312 -1.855.150
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.185.847 10.390.931
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-929.487 -14.718.830
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.776.088 974.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.552.430 -347.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.705.829 -15.346.475
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.333.066 -14.303.692
Alınan Temettü
11 1.339.816 1.829.813
Alınan Faiz
11 33.568 24.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.567 -24.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.005.755 14.406.470
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.168.047 56.345.722
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.173.802 -41.939.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.332.872 1.932.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.332.872 1.932.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.424.963 1.492.372
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.092.091 3.424.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.094.256 3.427.200
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 200.729 167.162
Ters Repo Alacakları
5 5.001.548 0
Takas Alacakları
6 1.679.647 0
Diğer Alacaklar
6 96.441 0
Finansal Varlıklar
9 32.598.292 31.708.164
TOPLAM VARLIKLAR
41.670.913 35.302.526
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 3.548.575
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 118.429 114.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.667.004 114.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.003.909 35.187.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 35.187.952 28.902.125
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.821.712 -8.120.643
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.168.047 56.345.722
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.173.802 -41.939.252
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 38.003.909 35.187.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 33.568 24.788
Temettü Gelirleri
11 1.339.816 1.829.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.742.804 1.946.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.185.847 -10.390.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 95.175 32.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.397.210 -6.557.192
Yönetim Ücretleri
8 -1.252.867 -1.432.176
Saklama Ücretleri
8 -29.857 -27.706
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -7.851 -9.706
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -265.329 -73.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.972 -13.595
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.575.498 -1.563.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.821.712 -8.120.643
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.821.712 -8.120.643
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.821.712 -8.120.643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841069
BIST