***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.566.442 -122.121.925Net Dönem Karı (Zararı)140.209.411 69.979.062NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-72.345.066 -36.284.550Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -46.443.153 -23.388.918Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.057.393 -465.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-21.844.520 -12.430.312İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-231.185.683 -174.041.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler36.090 -27.950Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler38.504 48.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-231.260.277 -174.061.691FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-163.321.338 -140.346.787Alınan Temettü11 1.237.092 946.745Alınan Faiz11 45.422.082 22.336.674Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.095.722 -5.058.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.599.504 66.871.146Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit172.394.894 72.179.404Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-100.795.390 -5.308.258YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.966.938 -55.250.779Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.057.393 465.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.909.545 -54.785.459DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 61.379.896 116.165.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.470.351 61.379.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.686.748 61.812.314Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 5.820.238 7.915.960Ters Repo Alacakları5 115.707.287 37.525.933Takas Alacakları6 36.860 72.950Finansal Varlıklar9 550.101.544 375.178.101TOPLAM VARLIKLAR694.352.677 482.505.258YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 5.036KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 167.441 123.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)167.441 128.937TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)694.185.236 482.376.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 482.376.321 345.526.113Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)140.209.411 69.979.062Katılma Payı İhraç Tutarı (+)172.394.894 72.179.404Katılma Payı İade Tutarı (-)-100.795.390 -5.308.258TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 694.185.236 482.376.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 45.422.082 22.336.674Temettü Gelirleri1.237.092 946.745Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 69.757.252 35.748.995Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 21.844.520 12.430.312Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri4.057.393 465.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ142.318.342 71.928.046Yönetim Ücretleri8 -1.134.649 -842.198Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -125.443 -92.703MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.622 -6.702Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -121.499 -100.834Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -551.406 -798.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -166.313 -108.251ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.108.932 -1.948.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.209.410 69.979.062FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)140.209.410 69.979.062DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)140.209.410 69.979.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841071BIST