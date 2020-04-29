***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.566.442 -122.121.925
Net Dönem Karı (Zararı)
140.209.411 69.979.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-72.345.066 -36.284.550
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -46.443.153 -23.388.918
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.057.393 -465.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.844.520 -12.430.312
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-231.185.683 -174.041.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.090 -27.950
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.504 48.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-231.260.277 -174.061.691
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-163.321.338 -140.346.787
Alınan Temettü
11 1.237.092 946.745
Alınan Faiz
11 45.422.082 22.336.674
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.095.722 -5.058.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.599.504 66.871.146
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
172.394.894 72.179.404
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.795.390 -5.308.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.966.938 -55.250.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.057.393 465.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.909.545 -54.785.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 61.379.896 116.165.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.470.351 61.379.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.686.748 61.812.314
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.820.238 7.915.960
Ters Repo Alacakları
5 115.707.287 37.525.933
Takas Alacakları
6 36.860 72.950
Finansal Varlıklar
9 550.101.544 375.178.101
TOPLAM VARLIKLAR
694.352.677 482.505.258
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 5.036
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 167.441 123.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
167.441 128.937
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
694.185.236 482.376.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 482.376.321 345.526.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
140.209.411 69.979.062
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
172.394.894 72.179.404
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.795.390 -5.308.258
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 694.185.236 482.376.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 45.422.082 22.336.674
Temettü Gelirleri
1.237.092 946.745
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 69.757.252 35.748.995
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.844.520 12.430.312
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.057.393 465.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
142.318.342 71.928.046
Yönetim Ücretleri
8 -1.134.649 -842.198
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -125.443 -92.703
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -121.499 -100.834
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -551.406 -798.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -166.313 -108.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.108.932 -1.948.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.209.410 69.979.062
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
140.209.410 69.979.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
140.209.410 69.979.062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841071
BIST