***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.340.268 -19.081.190
Net Dönem Karı (Zararı)
14.806.248 32.969.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.527.011 -19.717.943
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.451.091 -15.639.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
256 -245.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 4.923.824 -3.833.301
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
26.799.079 -46.314.698
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 11.311
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.861 195.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.855.940 -46.521.238
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.078.316 -33.062.870
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 15.261.952 15.664.619
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.682.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.095.347 14.058.136
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 305.488.871 173.978.335
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -349.584.218 -159.920.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.921 -5.023.054
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-256 245.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.665 -4.777.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 290.767 5.068.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 535.432 290.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 540.128 295.476
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.872.091 1.682.939
Ters Repo Alacakları
5 9.004.435 15.004.623
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 142.487.057 168.266.633
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
155.903.711 185.249.671
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 450.862 507.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
450.862 507.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
155.452.849 184.741.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 184.741.948 137.714.041
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.806.248 32.969.771
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
305.488.871 173.978.335
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-349.584.218 -159.920.199
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 155.452.849 184.741.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 15.261.952 15.664.619
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.222.057 18.071.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.923.824 3.833.301
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-256 245.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.559.929 37.814.468
Yönetim Ücretleri
8 -5.482.538 -4.644.979
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -85.292 -63.305
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.382 -7.367
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -35.511 -31.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -129.785 -91.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.173 14.806.248 32.969.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.806.248 32.969.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.806.248 32.969.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932412
BIST