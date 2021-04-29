***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.340.268 -19.081.190Net Dönem Karı (Zararı)14.806.248 32.969.771NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.527.011 -19.717.943Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -17.451.091 -15.639.556Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler256 -245.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 4.923.824 -3.833.301İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER26.799.079 -46.314.698Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 11.311Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-56.861 195.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.855.940 -46.521.238FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR29.078.316 -33.062.870Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 15.261.952 15.664.619Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.682.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.095.347 14.058.136Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 305.488.871 173.978.335Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -349.584.218 -159.920.199YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)244.921 -5.023.054Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-256 245.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)244.665 -4.777.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 290.767 5.068.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 535.432 290.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 540.128 295.476Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 3.872.091 1.682.939Ters Repo Alacakları5 9.004.435 15.004.623Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 142.487.057 168.266.633Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR155.903.711 185.249.671YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 450.862 507.723TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)450.862 507.723TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)155.452.849 184.741.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 184.741.948 137.714.041Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.806.248 32.969.771Katılma Payı İhraç Tutarı (+)305.488.871 173.978.335Katılma Payı İade Tutarı (-)-349.584.218 -159.920.199TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 155.452.849 184.741.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 15.261.952 15.664.619Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.222.057 18.071.462Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -4.923.824 3.833.301Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-256 245.086Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.559.929 37.814.468Yönetim Ücretleri8 -5.482.538 -4.644.979Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -85.292 -63.305MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.382 -7.367Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -35.511 -31.755Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -129.785 -91.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.173 14.806.248 32.969.771NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.806.248 32.969.771DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.806.248 32.969.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932412BIST