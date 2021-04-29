***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.556.639 -13.969.609
Net Dönem Karı (Zararı)
34.162.920 3.756.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.110.298 -3.033.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.219.454 -276.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.890.844 -2.756.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.822.811 -14.969.053
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.847 25.272
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.906.287 294.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.737.945 -15.288.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.770.189 -14.245.144
Alınan Temettü
11 1.213.488 275.793
Alınan Faiz
11 62 81
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.001.595 14.063.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
250.736.092 27.810.756
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-181.734.497 -13.747.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.956 93.791
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.956 93.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 121.276 27.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 566.232 121.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 572.877 122.078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 643 582
Ters Repo Alacakları
5 13.006.371 2.500.770
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 8.847
Finansal Varlıklar
9 116.531.684 21.408.496
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
130.111.575 24.040.773
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
2.019.133 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlar
6 1.209.708 322.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.228.841 322.554
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.882.734 23.718.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 23.718.219 5.897.822
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.162.920 3.756.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
250.736.092 27.810.756
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-181.734.497 -13.747.356
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 126.882.734 23.718.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 62 81
Temettü Gelirleri
11 1.213.488 275.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.927.736 1.033.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 20.890.844 2.756.748
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.330 23.992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.041.460 4.089.750
Yönetim Ücretleri
8 -2.597.780 -269.713
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -36.817 -26.211
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -17.220 -2.100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -207.444 -18.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.891 -6.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.878.540 -332.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.162.920 3.756.997
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.162.920 3.756.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.162.920 3.756.997
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932413
BIST