***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.556.639 -13.969.609Net Dönem Karı (Zararı)34.162.920 3.756.997NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.110.298 -3.033.088Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.219.454 -276.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.890.844 -2.756.748İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-81.822.811 -14.969.053Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8.847 25.272Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.906.287 294.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-84.737.945 -15.288.844FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-69.770.189 -14.245.144Alınan Temettü11 1.213.488 275.793Alınan Faiz11 62 81Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.001.595 14.063.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit250.736.092 27.810.756Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-181.734.497 -13.747.356YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.956 93.791Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.956 93.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 121.276 27.485DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 566.232 121.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 572.877 122.078Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 643 582Ters Repo Alacakları5 13.006.371 2.500.770Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 0 8.847Finansal Varlıklar9 116.531.684 21.408.496Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR130.111.575 24.040.773YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları2.019.133 0Krediler0 0 0Diğer Borçlar6 1.209.708 322.554TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.228.841 322.554TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.882.734 23.718.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 23.718.219 5.897.822Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.162.920 3.756.997Katılma Payı İhraç Tutarı (+)250.736.092 27.810.756Katılma Payı İade Tutarı (-)-181.734.497 -13.747.356TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 126.882.734 23.718.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 62 81Temettü Gelirleri11 1.213.488 275.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.927.736 1.033.136Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 20.890.844 2.756.748Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.330 23.992ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.041.460 4.089.750Yönetim Ücretleri8 -2.597.780 -269.713Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -36.817 -26.211MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.388 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -17.220 -2.100Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -207.444 -18.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.891 -6.350ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.878.540 -332.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.162.920 3.756.997FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.162.920 3.756.997DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.162.920 3.756.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932413BIST