***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.166.122 -264.307.336Net Dönem Karı (Zararı)74.552.122 72.799.976NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55.277.474 -38.574.431Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -53.586.835 -37.079.072Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler569 -544.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.691.208 -950.550İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.854.399 -335.316.429Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 25.137Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler195.659 450.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.050.058 -335.791.851FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.579.751 -301.090.884Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 43.745.873 37.136.862Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-353.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.523.045 250.596.397Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit710.725.599 566.417.993Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-717.248.644 -315.821.596YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.643.077 -13.710.939Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-569 544.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.642.508 -13.166.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 320.493 13.486.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.963.001 320.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 16.048.686 349.143Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 11.784.330 2.000.403Ters Repo Alacakları5 63.031.045 92.693.546Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 648.055.360 575.651.593Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR738.919.421 670.694.685YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 1.242.008 1.046.349TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.242.008 1.046.349TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)737.677.413 669.648.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 669.648.336 346.251.963Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)74.552.122 72.799.976Katılma Payı İhraç Tutarı (+)710.725.599 566.417.993Katılma Payı İade Tutarı (-)-717.248.644 -315.821.596TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 737.677.413 669.648.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 43.745.873 37.136.862Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 43.504.513 41.627.784Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.691.208 950.550Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-569 544.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 583.963 542.984ESAS FAALİYET GELİRLERİ89.524.988 80.802.989Yönetim Ücretleri8 -14.085.885 -7.549.819Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -308.083 -167.537MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.384 -2.453Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -149.973 -93.355Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -409.592 -182.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.949 -6.993ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.972.866 -8.003.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.552.122 72.799.976FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)74.552.122 72.799.976DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)74.552.122 72.799.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932415BIST