***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.166.122 -264.307.336
Net Dönem Karı (Zararı)
74.552.122 72.799.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.277.474 -38.574.431
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -53.586.835 -37.079.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
569 -544.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.691.208 -950.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.854.399 -335.316.429
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 25.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
195.659 450.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.050.058 -335.791.851
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.579.751 -301.090.884
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 43.745.873 37.136.862
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-353.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.523.045 250.596.397
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
710.725.599 566.417.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-717.248.644 -315.821.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.643.077 -13.710.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-569 544.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.642.508 -13.166.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 320.493 13.486.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.963.001 320.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.048.686 349.143
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.784.330 2.000.403
Ters Repo Alacakları
5 63.031.045 92.693.546
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 648.055.360 575.651.593
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
738.919.421 670.694.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 1.242.008 1.046.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.242.008 1.046.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
737.677.413 669.648.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 669.648.336 346.251.963
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
74.552.122 72.799.976
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
710.725.599 566.417.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-717.248.644 -315.821.596
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 737.677.413 669.648.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 43.745.873 37.136.862
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 43.504.513 41.627.784
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.691.208 950.550
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-569 544.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 583.963 542.984
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.524.988 80.802.989
Yönetim Ücretleri
8 -14.085.885 -7.549.819
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -308.083 -167.537
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.384 -2.453
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -149.973 -93.355
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -409.592 -182.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.949 -6.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.972.866 -8.003.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.552.122 72.799.976
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
74.552.122 72.799.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
74.552.122 72.799.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932415
BIST