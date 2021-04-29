***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-351.229.088 -317.145.646Net Dönem Karı (Zararı)613.516.252 338.280.275NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-517.807.703 -231.497.598Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -176.914.890 -93.943.838Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-38.309.184 -80.548.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-302.583.629 -57.004.983İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-595.978.806 -521.996.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 240.286Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.227.297 2.786.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-609.206.103 -525.022.601FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-500.270.257 -415.213.588Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 149.041.169 93.936.429Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.131.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI313.158.077 223.330.758Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.663.661.948 538.495.619Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.350.503.871 -315.164.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.071.011 -93.814.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi38.309.184 80.548.777NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)238.173 -13.266.111DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.987 13.279.098DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 251.160 12.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 259.308 29.435Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 40.698.933 12.816.912Ters Repo Alacakları17.008.029 53.016.362Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 2.632.756.920 1.684.958.855Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.690.723.190 1.750.821.564YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 18.413.503 5.186.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.413.503 5.186.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.672.309.687 1.745.635.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 1.745.635.358 1.184.024.325Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)613.516.252 338.280.275Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.663.661.948 538.495.619Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.350.503.871 -315.164.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.672.309.687 1.745.635.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 149.041.169 93.936.429Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 200.439.741 151.208.493Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar302.583.629 57.004.983Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 38.309.184 80.548.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler545.033 506.781ESAS FAALİYET GELİRLERİ690.918.756 383.205.463Yönetim Ücretleri8 -70.559.778 -43.176.125Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -406.917 -245.728MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.388 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -477.800 -302.788Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.268.747 -730.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.678.874 -460.883ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-77.402.504 -44.925.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)613.516.252 338.280.275FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)613.516.252 338.280.275DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)613.516.252 338.280.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932416BIST