***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-351.229.088 -317.145.646
Net Dönem Karı (Zararı)
613.516.252 338.280.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-517.807.703 -231.497.598
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -176.914.890 -93.943.838
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.309.184 -80.548.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-302.583.629 -57.004.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-595.978.806 -521.996.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 240.286
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.227.297 2.786.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-609.206.103 -525.022.601
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-500.270.257 -415.213.588
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 149.041.169 93.936.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.131.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.158.077 223.330.758
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.663.661.948 538.495.619
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.350.503.871 -315.164.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.071.011 -93.814.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
38.309.184 80.548.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
238.173 -13.266.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.987 13.279.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 251.160 12.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 259.308 29.435
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 40.698.933 12.816.912
Ters Repo Alacakları
17.008.029 53.016.362
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 2.632.756.920 1.684.958.855
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.690.723.190 1.750.821.564
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 18.413.503 5.186.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.413.503 5.186.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.672.309.687 1.745.635.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.745.635.358 1.184.024.325
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
613.516.252 338.280.275
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.663.661.948 538.495.619
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.350.503.871 -315.164.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.672.309.687 1.745.635.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 149.041.169 93.936.429
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 200.439.741 151.208.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
302.583.629 57.004.983
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 38.309.184 80.548.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
545.033 506.781
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
690.918.756 383.205.463
Yönetim Ücretleri
8 -70.559.778 -43.176.125
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -406.917 -245.728
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -477.800 -302.788
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.268.747 -730.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.678.874 -460.883
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-77.402.504 -44.925.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
613.516.252 338.280.275
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
613.516.252 338.280.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
613.516.252 338.280.275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932416
BIST