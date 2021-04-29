***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.321.590 -8.527.182Net Dönem Karı (Zararı)34.160.523 34.543.697NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.125.164 -19.308.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -12.804.237 -11.644.130Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-238.354 -110.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.082.573 -7.553.165İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.023.505 -35.409.285Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-24.760 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.456.056 5.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-64.454.801 -35.415.224FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.988.146 -20.173.677Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 12.666.556 11.646.495Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.999.126 -5.015Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit34.007.662 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.536 -5.015YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.677.536 -8.532.197Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi238.354 110.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.915.890 -8.421.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 319.370 8.740.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.235.260 319.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 16.376.271 322.700Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları36.017.652 10.503.236Takas Alacakları24.760 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 183.265.228 137.242.270Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR235.683.911 148.068.206YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları19.443.736 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 47.009 34.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.490.745 34.689TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)216.193.166 148.033.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 148.033.517 113.494.835Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.160.523 34.543.697Katılma Payı İhraç Tutarı (+)34.007.662 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.536 -5.015TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 216.193.166 148.033.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.666.556 11.646.495Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.427.814 15.507.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.082.573 7.553.165Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri238.354 110.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 247.473 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.662.770 34.818.034Yönetim Ücretleri8 -196.907 -128.670Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -90.708 -62.321MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.385 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -40.175 -26.619Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -83.514 -36.989Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -80.558 -10.116ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-502.247 -274.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.160.523 34.543.697FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.160.523 34.543.697DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.160.523 34.543.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932418BIST