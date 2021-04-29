***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.321.590 -8.527.182
Net Dönem Karı (Zararı)
34.160.523 34.543.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.125.164 -19.308.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.804.237 -11.644.130
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-238.354 -110.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.082.573 -7.553.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.023.505 -35.409.285
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.760 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.456.056 5.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.454.801 -35.415.224
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.988.146 -20.173.677
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 12.666.556 11.646.495
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.999.126 -5.015
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.007.662 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.536 -5.015
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.677.536 -8.532.197
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
238.354 110.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.915.890 -8.421.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 319.370 8.740.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.235.260 319.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.376.271 322.700
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
36.017.652 10.503.236
Takas Alacakları
24.760 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 183.265.228 137.242.270
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
235.683.911 148.068.206
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
19.443.736 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 47.009 34.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.490.745 34.689
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
216.193.166 148.033.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 148.033.517 113.494.835
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.160.523 34.543.697
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.007.662 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.536 -5.015
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 216.193.166 148.033.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.666.556 11.646.495
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.427.814 15.507.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.082.573 7.553.165
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
238.354 110.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 247.473 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.662.770 34.818.034
Yönetim Ücretleri
8 -196.907 -128.670
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -90.708 -62.321
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -40.175 -26.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.514 -36.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -80.558 -10.116
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-502.247 -274.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.160.523 34.543.697
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.160.523 34.543.697
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.160.523 34.543.697
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932418
BIST