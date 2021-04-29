***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.631.589 141.535.414Net Dönem Karı (Zararı)9.170.627 29.950.803NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.446.348 1.426.349Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.002.441 -6.079.467Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.556.093 7.505.816İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER32.902.176 104.040.979Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.844 9.987.079Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.405 -205.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.984.425 94.259.511FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR39.626.455 135.418.131Alınan Faiz11 4.005.134 6.117.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.973.882 -149.142.619Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-43.973.882 -149.142.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-342.293 -7.607.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-342.293 -7.607.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 511.136 8.118.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 168.843 511.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 0Ters Repo Alacakları5 5.002.464 16.505.085Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 6.844 0Finansal Varlıklar9 87.391.020 110.428.917Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR92.571.716 127.450.376YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 212.390 287.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)212.390 287.795TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.359.326 127.162.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 127.162.581 246.354.397Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.170.627 29.950.803Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)-43.973.882 -149.142.619TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 92.359.326 127.162.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.005.134 6.117.283Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.521.979 35.348.947Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.556.093 -7.505.816Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.618 79.783ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.986.638 34.040.197Yönetim Ücretleri8 -2.641.000 -3.862.183Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -79.451 -91.700MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.385 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -20.927 -30.006Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -52.966 -83.193Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.282 -12.690ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.816.011 -4.089.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.170.627 29.950.803FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.170.627 29.950.803DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.170.627 29.950.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932420BIST