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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 17:06



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.631.589 141.535.414
Net Dönem Karı (Zararı)
9.170.627 29.950.803
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.446.348 1.426.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.002.441 -6.079.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.556.093 7.505.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.902.176 104.040.979
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.844 9.987.079
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.405 -205.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.984.425 94.259.511
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.626.455 135.418.131
Alınan Faiz
11 4.005.134 6.117.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.973.882 -149.142.619
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-43.973.882 -149.142.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.293 -7.607.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.293 -7.607.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 511.136 8.118.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 168.843 511.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 0
Ters Repo Alacakları
5 5.002.464 16.505.085
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 6.844 0
Finansal Varlıklar
9 87.391.020 110.428.917
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
92.571.716 127.450.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 212.390 287.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
212.390 287.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.359.326 127.162.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 127.162.581 246.354.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.170.627 29.950.803
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.973.882 -149.142.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 92.359.326 127.162.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.005.134 6.117.283
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.521.979 35.348.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.556.093 -7.505.816
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.618 79.783
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.986.638 34.040.197
Yönetim Ücretleri
8 -2.641.000 -3.862.183
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -79.451 -91.700
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -20.927 -30.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.966 -83.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.282 -12.690
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.816.011 -4.089.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.170.627 29.950.803
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.170.627 29.950.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.170.627 29.950.803



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932420


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