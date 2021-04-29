***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.968.657 -13.154.720
Net Dönem Karı (Zararı)
2.247.482 2.992.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.677.679 -1.585.591
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.054.335 -933.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
376.656 -633.757
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.338.529 -15.515.639
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.104.380 -87.480
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-906.718 926.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.349.627 -16.354.828
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.908.332 -14.108.954
Alınan Temettü
104.698 24.642
Alınan Faiz
11 1.955.627 910.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.479.418 12.271.179
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
92.972.816 28.034.912
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-98.452.234 -15.763.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-510.761 -883.541
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 17.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-510.761 -865.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ