***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.968.657 -13.154.720Net Dönem Karı (Zararı)2.247.482 2.992.276NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.677.679 -1.585.591Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.054.335 -933.860Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.974Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler376.656 -633.757İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.338.529 -15.515.639Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.104.380 -87.480Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-906.718 926.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.349.627 -16.354.828FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.908.332 -14.108.954Alınan Temettü104.698 24.642Alınan Faiz11 1.955.627 910.708Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.479.418 12.271.179Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit92.972.816 28.034.912Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-98.452.234 -15.763.733YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-510.761 -883.541Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 17.974NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-510.761 -865.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ