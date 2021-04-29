***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.042.557.461 -246.752.428Net Dönem Karı (Zararı)450.934.000 94.010.561NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-266.962.022 -1.227.194Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.699.846 -3.659.110Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.950.042 -1.076.046Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-255.312.134 3.507.962İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.237.050.199 -339.000.827Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-34.113 -64.672Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.825.588 555.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.239.841.674 -339.491.928FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.053.078.221 -246.217.460Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 10.520.760 1.231.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.766.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.040.778.539 240.861.734Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.891.429.290 410.231.984Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.850.650.751 -169.370.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.778.922 -5.890.694Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.950.042 1.076.046NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.171.120 -4.814.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 -2.245.596 2.569.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 925.524 -2.245.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 925.750 184.099Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.659.636 3.051.081Ters Repo Alacakları5 0 1.000.310Takas Alacakları6 116.238 82.125Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar