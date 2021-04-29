***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.557.461 -246.752.428
Net Dönem Karı (Zararı)
450.934.000 94.010.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-266.962.022 -1.227.194
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.699.846 -3.659.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.950.042 -1.076.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-255.312.134 3.507.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.237.050.199 -339.000.827
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-34.113 -64.672
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.825.588 555.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.239.841.674 -339.491.928
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.053.078.221 -246.217.460
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 10.520.760 1.231.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.766.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.040.778.539 240.861.734
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.891.429.290 410.231.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.850.650.751 -169.370.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.922 -5.890.694
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.950.042 1.076.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.171.120 -4.814.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 -2.245.596 2.569.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 925.524 -2.245.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 925.750 184.099
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.659.636 3.051.081
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.310
Takas Alacakları
6 116.238 82.125
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
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