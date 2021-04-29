***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.919.338 694.028
Net Dönem Karı (Zararı)
9.915.793 6.041.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.731.863 -5.196.297
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.042.677 -569.971
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.419 -27.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.629.767 -4.598.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.732.763 -1.107.117
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-63.690 3.956
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.841.635 132.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.510.708 -1.243.908
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.548.833 -262.077
Alınan Temettü
11 502.692 491.688
Alınan Faiz
11 126.803 78.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
386.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.936.995 -713.682
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
144.492.006 8.853.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-109.555.011 -9.567.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.657 -19.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.419 27.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.076 8.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 830.796 822.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 907.872 830.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 910.187 831.222
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.593.061 181.768
Ters Repo Alacakları
4.001.889 1.000.310
Takas Alacakları
6 66.008 2.318
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 72.821.095 27.682.199
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
79.392.240 29.697.817
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 0 135
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 5.069.546 227.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.069.546 227.911
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.322.694 29.469.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 29.469.906 24.142.251
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.915.793 6.041.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
144.492.006 8.853.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-109.555.011 -9.567.240
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 74.322.694 29.469.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 126.803 78.411
Temettü Gelirleri
11 502.692 491.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.843.897 1.519.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.629.767 4.598.556
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
59.419 27.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler