***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.919.338 694.028Net Dönem Karı (Zararı)9.915.793 6.041.337NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.731.863 -5.196.297Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.042.677 -569.971Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.419 -27.770Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.629.767 -4.598.556İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.732.763 -1.107.117Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-63.690 3.956Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.841.635 132.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.510.708 -1.243.908FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.548.833 -262.077Alınan Temettü11 502.692 491.688Alınan Faiz11 126.803 78.411Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)386.006FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.936.995 -713.682Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit144.492.006 8.853.558Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-109.555.011 -9.567.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.657 -19.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi59.419 27.770NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.076 8.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 830.796 822.680DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 907.872 830.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 910.187 831.222Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.593.061 181.768Ters Repo Alacakları4.001.889 1.000.310Takas Alacakları6 66.008 2.318Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 72.821.095 27.682.199Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR79.392.240 29.697.817YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları6 0 135Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 5.069.546 227.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.069.546 227.911TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.322.694 29.469.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 29.469.906 24.142.251Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.915.793 6.041.337Katılma Payı İhraç Tutarı (+)144.492.006 8.853.558Katılma Payı İade Tutarı (-)-109.555.011 -9.567.240TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 74.322.694 29.469.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 126.803 78.411Temettü Gelirleri11 502.692 491.688Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.843.897 1.519.176Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.629.767 4.598.556Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri59.419 27.770Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler