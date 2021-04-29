***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.717.875 190.468.641
Net Dönem Karı (Zararı)
137.902.209 117.970.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.273.990 -42.520.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -33.294.655 -24.612.718
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.583.283 -26.633.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.396.052 8.726.041
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.378.156 81.116.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-100.162 46.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.363 -3.298.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.377.357 84.368.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.749.937 156.567.247
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 29.032.062 24.623.029
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.278.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.145.706 -233.039.118
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
274.401.718 41.256.608
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-247.256.012 -274.295.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.831 -42.570.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.583.283 26.633.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.011.114 -15.936.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 433.014 16.369.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.444.128 433.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.446.795 433.777
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.478.283 1.217.594
Ters Repo Alacakları
5 5.002.361 2.000.619
Takas Alacakları
100.162 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 569.712.604 413.940.937
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
582.740.205 417.592.927
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 312.298 212.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
312.298 212.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
582.427.907 417.379.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 417.379.992 532.448.536
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
137.902.209 117.970.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
274.401.718 41.256.608
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-247.256.012 -274.295.726
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 582.427.907 417.379.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 29.032.062 24.623.029
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 61.436.975 78.150.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 49.396.052 -8.726.041
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.583.283 26.633.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
141.448.374 120.681.261
Yönetim Ücretleri
8 -2.543.866 -2.212.316
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -156.441 -113.920
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.383 -9.623
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -100.544 -84.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -166.087 -146.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -568.844 -143.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.546.165 -2.710.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.902.209 117.970.574
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
137.902.209 117.970.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
137.902.209 117.970.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932428
BIST