***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.717.875 190.468.641Net Dönem Karı (Zararı)137.902.209 117.970.574NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-84.273.990 -42.520.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -33.294.655 -24.612.718Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.583.283 -26.633.628Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-49.396.052 8.726.041İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-109.378.156 81.116.978Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-100.162 46.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler99.363 -3.298.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.377.357 84.368.854FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-55.749.937 156.567.247Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 29.032.062 24.623.029Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.278.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.145.706 -233.039.118Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit274.401.718 41.256.608Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-247.256.012 -274.295.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)427.831 -42.570.477Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.583.283 26.633.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.011.114 -15.936.849DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 433.014 16.369.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.444.128 433.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.446.795 433.777Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 5.478.283 1.217.594Ters Repo Alacakları5 5.002.361 2.000.619Takas Alacakları100.162 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 569.712.604 413.940.937Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR582.740.205 417.592.927YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 312.298 212.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)312.298 212.935TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)582.427.907 417.379.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 417.379.992 532.448.536Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)137.902.209 117.970.574Katılma Payı İhraç Tutarı (+)274.401.718 41.256.608Katılma Payı İade Tutarı (-)-247.256.012 -274.295.726TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 582.427.907 417.379.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 29.032.062 24.623.029Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 61.436.975 78.150.642Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 49.396.052 -8.726.041Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.583.283 26.633.627Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ141.448.374 120.681.261Yönetim Ücretleri8 -2.543.866 -2.212.316Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -156.441 -113.920MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.383 -9.623Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -100.544 -84.812Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -166.087 -146.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -568.844 -143.730ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.546.165 -2.710.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.902.209 117.970.574FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)137.902.209 117.970.574DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)137.902.209 117.970.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932428BIST