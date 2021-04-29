***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.064.874 -118.034.859Net Dönem Karı (Zararı)301.201.758 179.062.912NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-258.617.552 -156.075.253Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.608.812 -4.217.578Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.203.293 -485.100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-247.805.447 -151.372.575İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-96.777.574 -145.361.827Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-737.384 -255.096Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.533.029 257.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.573.219 -145.363.947FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.193.368 -122.374.168Alınan Temettü11 197.184 272.398Alınan Faiz3.931.310 4.066.911Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.804.619 92.768.652Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit709.414.757 251.667.929Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-614.610.138 -158.899.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.739.745 -25.266.207Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.203.293 485.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.943.038 -24.781.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.781 25.004.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 47.166.819 223.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47.528.155 254.304Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 4.149.505 0Ters Repo Alacakları102.048.171 98.030.450Takas Alacakları6 1.691.566 954.182Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 1.180.847.915 829.486.970Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR1.336.265.312 928.725.906YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 15.117.166 3.584.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.117.166 3.584.137TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.321.148.146 925.141.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 925.141.769 653.310.205Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)301.201.758 179.062.912Katılma Payı İhraç Tutarı (+)709.414.757 251.667.929Katılma Payı İade Tutarı (-)-614.610.138 -158.899.277TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.321.148.146 925.141.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.931.310 4.066.911Temettü Gelirleri11 197.184 272.398Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 64.522.844 34.670.350Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 247.805.447 151.372.575Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.203.293 485.100Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 16.214.041 9.609.707ESAS FAALİYET GELİRLERİ334.874.119 200.477.041Yönetim Ücretleri8 -33.030.233 -20.861.350Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -199.277 -134.858MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.385 -9.617Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -224.172 -148.484Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-196.129 -124.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.165 -135.246ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-33.672.361 -21.414.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)301.201.758 179.062.912FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)301.201.758 179.062.912DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)301.201.758 179.062.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932429BIST