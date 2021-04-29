***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.064.874 -118.034.859
Net Dönem Karı (Zararı)
301.201.758 179.062.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-258.617.552 -156.075.253
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.608.812 -4.217.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.203.293 -485.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-247.805.447 -151.372.575
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-96.777.574 -145.361.827
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-737.384 -255.096
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.533.029 257.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.573.219 -145.363.947
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.193.368 -122.374.168
Alınan Temettü
11 197.184 272.398
Alınan Faiz
3.931.310 4.066.911
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.804.619 92.768.652
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
709.414.757 251.667.929
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-614.610.138 -158.899.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.739.745 -25.266.207
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.203.293 485.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.943.038 -24.781.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.781 25.004.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 47.166.819 223.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
47.528.155 254.304
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.149.505 0
Ters Repo Alacakları
102.048.171 98.030.450
Takas Alacakları
6 1.691.566 954.182
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 1.180.847.915 829.486.970
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.336.265.312 928.725.906
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 15.117.166 3.584.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.117.166 3.584.137
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.321.148.146 925.141.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 925.141.769 653.310.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
301.201.758 179.062.912
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
709.414.757 251.667.929
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-614.610.138 -158.899.277
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.321.148.146 925.141.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.931.310 4.066.911
Temettü Gelirleri
11 197.184 272.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 64.522.844 34.670.350
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 247.805.447 151.372.575
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.203.293 485.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.214.041 9.609.707
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
334.874.119 200.477.041
Yönetim Ücretleri
8 -33.030.233 -20.861.350
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -199.277 -134.858
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.617
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -224.172 -148.484
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-196.129 -124.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.165 -135.246
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.672.361 -21.414.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.201.758 179.062.912
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
301.201.758 179.062.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
301.201.758 179.062.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932429
BIST