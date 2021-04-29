***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-937.973.826 -583.520.903
Net Dönem Karı (Zararı)
442.690.008 93.222.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-441.258.393 -92.575.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.820.389 -554.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.634.313 95.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-404.803.691 -92.116.270
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-942.771.261 -584.713.499
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.113.847 -795.307
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67.710.738 3.459.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.008.368.152 -587.377.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-941.339.646 -584.066.437
Alınan Temettü
29.059 0
Alınan Faiz
3.336.761 545.534
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
979.945.698 580.033.623
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.473.554.794 706.786.479
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.493.609.096 -126.752.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.971.872 -3.487.280
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.634.313 -95.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.606.185 -3.582.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.476 3.657.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 47.680.661 74.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 47.803.043 85.853
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 27.343.564 0
Ters Repo Alacakları
5 2.000.945 36.511.353
Takas Alacakları
3.057.954 944.107
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 2.229.585.723 781.903.472
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.309.791.229 819.444.785
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 71.458.710 3.747.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.458.710 3.747.972
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.238.332.519 815.696.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 815.696.813 142.440.694
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
442.690.008 93.222.496
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.473.554.794 706.786.479
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.493.609.096 -126.752.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.238.332.519 815.696.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
3.336.761 545.534
Temettü Gelirleri
29.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 55.429.047 6.537.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 404.803.691 92.116.270
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.634.313 -95.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25.319.735 5.340.753
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
494.552.606 104.445.000
Yönetim Ücretleri
8 -50.502.567 -10.840.424
Saklama Ücretleri
8 -250.974 -83.295
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -9.623
Kurul Ücretleri
8 -350.385 -92.161
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -583.032 -99.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -165.254 -97.402
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.862.598 -11.222.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
442.690.008 93.222.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
442.690.008 93.222.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
442.690.008 93.222.496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932431
BIST