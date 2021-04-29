***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-937.973.826 -583.520.903Net Dönem Karı (Zararı)442.690.008 93.222.496NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-441.258.393 -92.575.434Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -30.820.389 -554.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.634.313 95.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-404.803.691 -92.116.270İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-942.771.261 -584.713.499Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.113.847 -795.307Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler67.710.738 3.459.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.008.368.152 -587.377.697FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-941.339.646 -584.066.437Alınan Temettü29.059 0Alınan Faiz3.336.761 545.534Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI979.945.698 580.033.623Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.473.554.794 706.786.479Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.493.609.096 -126.752.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.971.872 -3.487.280Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.634.313 -95.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.606.185 -3.582.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.476 3.657.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 47.680.661 74.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 47.803.043 85.853Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 27.343.564 0Ters Repo Alacakları5 2.000.945 36.511.353Takas Alacakları3.057.954 944.107Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 2.229.585.723 781.903.472Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.309.791.229 819.444.785YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 71.458.710 3.747.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)71.458.710 3.747.972TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.238.332.519 815.696.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 815.696.813 142.440.694Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)442.690.008 93.222.496Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.473.554.794 706.786.479Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.493.609.096 -126.752.856TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.238.332.519 815.696.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri3.336.761 545.534Temettü Gelirleri29.059Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 55.429.047 6.537.722Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 404.803.691 92.116.270Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri5.634.313 -95.279Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 25.319.735 5.340.753ESAS FAALİYET GELİRLERİ494.552.606 104.445.000Yönetim Ücretleri8 -50.502.567 -10.840.424Saklama Ücretleri8 -250.974 -83.295Denetim Ücretleri8 -10.386 -9.623Kurul Ücretleri8 -350.385 -92.161Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -583.032 -99.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -165.254 -97.402ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51.862.598 -11.222.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)442.690.008 93.222.496NET DÖNEM KARI (ZARARI)442.690.008 93.222.496DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)442.690.008 93.222.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932431BIST