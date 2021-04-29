***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.196.260 4.672.883Net Dönem Karı (Zararı)20.372.027 8.821.712NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.050.096 -4.559.159Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.041.519 -1.373.312Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.008.577 -3.185.847İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.535.315 -929.487Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler417.899 -1.776.088Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.788.510 3.552.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.164.704 -2.705.829FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.213.384 3.333.066Alınan Temettü11 995.259 1.339.816Alınan Faiz11 21.865 33.568Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-33.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.979.315 -6.005.755Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit98.678.307 22.168.047Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-65.698.992 -28.173.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.216.945 -1.332.872NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.216.945 -1.332.872DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.092.091 3.424.963DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 875.146 2.092.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 879.840 2.094.256Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 222.595 200.729Ters Repo Alacakları5 9.004.263 5.001.548Takas Alacakları6 1.281.543 1.679.647Diğer Alacaklar6 76.646 96.441Finansal Varlıklar9 81.768.858 32.598.292TOPLAM VARLIKLAR93.233.745 41.670.913YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 224.602 3.548.575Diğer Borçlar6 1.653.892 118.429TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.878.494 3.667.004TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.355.251 38.003.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 38.003.909 35.187.952Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.372.027 8.821.712Katılma Payı İhraç Tutarı (+)98.678.307 22.168.047Katılma Payı İade Tutarı (-)-65.698.992 -28.173.802TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 91.355.251 38.003.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 21.865 33.568Temettü Gelirleri11 995.259 1.339.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.621.433 5.742.804Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11.008.577 3.185.847Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 269.967 95.175ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.917.101 10.397.210Yönetim Ücretleri8 -2.056.994 -1.252.867Saklama Ücretleri8 -33.392 -29.857Denetim Ücretleri8 -10.382 -9.622Kurul Ücretleri8 -13.424 -7.851Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-421.995 -265.329Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.887 -9.972ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.545.074 -1.575.498ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.372.027 8.821.712NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.372.027 8.821.712DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.372.027 8.821.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932539BIST