***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.196.260 4.672.883
Net Dönem Karı (Zararı)
20.372.027 8.821.712
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.050.096 -4.559.159
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.041.519 -1.373.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.008.577 -3.185.847
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.535.315 -929.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
417.899 -1.776.088
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.788.510 3.552.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.164.704 -2.705.829
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.213.384 3.333.066
Alınan Temettü
11 995.259 1.339.816
Alınan Faiz
11 21.865 33.568
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.979.315 -6.005.755
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
98.678.307 22.168.047
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.698.992 -28.173.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216.945 -1.332.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216.945 -1.332.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.092.091 3.424.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 875.146 2.092.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 879.840 2.094.256
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 222.595 200.729
Ters Repo Alacakları
5 9.004.263 5.001.548
Takas Alacakları
6 1.281.543 1.679.647
Diğer Alacaklar
6 76.646 96.441
Finansal Varlıklar
9 81.768.858 32.598.292
TOPLAM VARLIKLAR
93.233.745 41.670.913
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 224.602 3.548.575
Diğer Borçlar
6 1.653.892 118.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.878.494 3.667.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.355.251 38.003.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 38.003.909 35.187.952
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.372.027 8.821.712
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
98.678.307 22.168.047
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.698.992 -28.173.802
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 91.355.251 38.003.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 21.865 33.568
Temettü Gelirleri
11 995.259 1.339.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.621.433 5.742.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.008.577 3.185.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 269.967 95.175
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.917.101 10.397.210
Yönetim Ücretleri
8 -2.056.994 -1.252.867
Saklama Ücretleri
8 -33.392 -29.857
Denetim Ücretleri
8 -10.382 -9.622
Kurul Ücretleri
8 -13.424 -7.851
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-421.995 -265.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.887 -9.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.545.074 -1.575.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.372.027 8.821.712
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.372.027 8.821.712
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.372.027 8.821.712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932539
BIST