***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.906.305 -7.853.900Net Dönem Karı (Zararı)400.240.457 211.361.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-314.570.255 -224.045.965Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -25.176.445 -29.189.615Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-289.393.810 -194.856.350İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-259.739.828 -27.570.607Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-52.880.463Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.514.782 3.493.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-232.374.147 -31.064.097FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-174.069.626 -40.254.942Alınan Temettü11 20.755.812 21.742.563Alınan Faiz11 4.407.509 7.445.547Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.212.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.759.129 11.445.037Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 656.423.067 177.274.259Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -522.663.938 -165.829.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.147.176 3.591.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.147.176 3.591.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.327.035 11.735.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 179.859 15.327.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 201.830 15.336.207Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 3.320 2.995Ters Repo Alacakları5 46.021.875 15.004.643Takas Alacakları6 52.880.463 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 1.233.744.261 742.993.536Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR1.332.851.749 773.337.381YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları6 22.999.351 3.755.577Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 8.526.971 2.255.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.526.322 6.011.540TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.301.325.427 767.325.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 767.325.841 544.519.174Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)400.240.457 211.361.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)656.423.067 177.274.259Katılma Payı İade Tutarı (-)-522.663.938 -165.829.222TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.301.325.427 767.325.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.407.509 7.445.547Temettü Gelirleri11 20.755.812 21.742.563Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 116.538.071 8.853.324Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 289.393.810 194.856.350ESAS FAALİYET GELİRLERİ431.095.202 232.897.784Yönetim Ücretleri8 -29.734.051 -21.022.169Saklama Ücretleri8 -138.788 -103.589Denetim Ücretleri8 -10.384 -9.620Kurul Ücretleri8 -178.113 -124.486Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -784.520 -247.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.889 -28.550ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.854.745 -21.536.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)400.240.457 211.361.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)400.240.457 211.361.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)400.240.457 211.361.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932542BIST