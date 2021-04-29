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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 18:20



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.906.305 -7.853.900
Net Dönem Karı (Zararı)
400.240.457 211.361.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-314.570.255 -224.045.965
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -25.176.445 -29.189.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-289.393.810 -194.856.350
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-259.739.828 -27.570.607
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-52.880.463
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.514.782 3.493.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.374.147 -31.064.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-174.069.626 -40.254.942
Alınan Temettü
11 20.755.812 21.742.563
Alınan Faiz
11 4.407.509 7.445.547
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.212.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.759.129 11.445.037
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 656.423.067 177.274.259
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -522.663.938 -165.829.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.147.176 3.591.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.147.176 3.591.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.327.035 11.735.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 179.859 15.327.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 201.830 15.336.207
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.320 2.995
Ters Repo Alacakları
5 46.021.875 15.004.643
Takas Alacakları
6 52.880.463 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 1.233.744.261 742.993.536
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.332.851.749 773.337.381
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 22.999.351 3.755.577
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 8.526.971 2.255.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.526.322 6.011.540
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.301.325.427 767.325.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 767.325.841 544.519.174
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
400.240.457 211.361.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
656.423.067 177.274.259
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-522.663.938 -165.829.222
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.301.325.427 767.325.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.407.509 7.445.547
Temettü Gelirleri
11 20.755.812 21.742.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 116.538.071 8.853.324
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 289.393.810 194.856.350
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
431.095.202 232.897.784
Yönetim Ücretleri
8 -29.734.051 -21.022.169
Saklama Ücretleri
8 -138.788 -103.589
Denetim Ücretleri
8 -10.384 -9.620
Kurul Ücretleri
8 -178.113 -124.486
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -784.520 -247.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.889 -28.550
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.854.745 -21.536.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
400.240.457 211.361.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
400.240.457 211.361.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
400.240.457 211.361.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932542


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