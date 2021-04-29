***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-715.282.985 116.446.865Net Dönem Karı (Zararı)315.602.163 490.814.509NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-56.504.121 -16.884.813Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -53.249.412 -17.321.049Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.254.709 436.236İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.031.308.679 -370.095.215Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 1.173.497Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-464.916 -7.028.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.030.843.763 -364.240.354FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-772.210.637 103.834.481Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 56.927.652 12.612.384Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-708.858.017 1.333.074.781Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit59.487.958.613 45.129.080.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-60.196.816.630 -43.796.005.891YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.424.141.002 1.449.521.646Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.424.141.002 1.449.521.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.855.915.042 406.393.396DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 431.774.040 1.855.915.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 438.220.116 1.866.039.358Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 1.572.023.949 1.068.251.215Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 860.812.117 330.486.379Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.871.056.182 3.264.776.952YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 3.998.766 4.463.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.998.766 4.463.682TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.867.057.416 3.260.313.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 3.260.313.270 1.436.423.980Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)315.602.163 490.814.509Katılma Payı İhraç Tutarı (+)59.487.958.613 45.129.080.672Katılma Payı İade Tutarı (-)-60.196.816.630 -43.796.005.891TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.867.057.416 3.260.313.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 56.927.652 12.612.384Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 314.469.347 515.374.963Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.254.709 -436.236Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 461.255 2.064.264ESAS FAALİYET GELİRLERİ375.112.963 529.615.375Yönetim Ücretleri8 -52.188.764 -34.167.623Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -587.374 -280.764MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.388 -9.602Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -673.532 -563.313Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.039.330 -3.615.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.412 -163.951ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-59.510.800 -38.800.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)315.602.163 490.814.509FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)315.602.163 490.814.509DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)315.602.163 490.814.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932556BIST