***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.282.985 116.446.865
Net Dönem Karı (Zararı)
315.602.163 490.814.509
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.504.121 -16.884.813
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -53.249.412 -17.321.049
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.254.709 436.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.031.308.679 -370.095.215
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.173.497
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-464.916 -7.028.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.030.843.763 -364.240.354
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-772.210.637 103.834.481
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 56.927.652 12.612.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-708.858.017 1.333.074.781
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.487.958.613 45.129.080.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-60.196.816.630 -43.796.005.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.141.002 1.449.521.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.141.002 1.449.521.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.855.915.042 406.393.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 431.774.040 1.855.915.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 438.220.116 1.866.039.358
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.572.023.949 1.068.251.215
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 860.812.117 330.486.379
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.871.056.182 3.264.776.952
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 3.998.766 4.463.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.998.766 4.463.682
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.867.057.416 3.260.313.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 3.260.313.270 1.436.423.980
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
315.602.163 490.814.509
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.487.958.613 45.129.080.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-60.196.816.630 -43.796.005.891
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.867.057.416 3.260.313.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 56.927.652 12.612.384
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 314.469.347 515.374.963
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.254.709 -436.236
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 461.255 2.064.264
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
375.112.963 529.615.375
Yönetim Ücretleri
8 -52.188.764 -34.167.623
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -587.374 -280.764
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.602
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -673.532 -563.313
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.039.330 -3.615.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.412 -163.951
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.510.800 -38.800.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.602.163 490.814.509
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
315.602.163 490.814.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
315.602.163 490.814.509
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932556
BIST