***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.275.717 -114.566.442Net Dönem Karı (Zararı)124.651.505 140.209.411NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-82.552.951 -72.345.066Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -70.831.490 -46.443.153Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-911.407 -4.057.393Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.810.054 -21.844.520İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-314.246.253 -231.185.683Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-167.150 36.090Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler110.890 38.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-314.189.993 -231.260.277FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-272.147.699 -163.321.338Alınan Temettü11 1.270.439 1.237.092Alınan Faiz11 65.601.543 45.422.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.095.722FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI271.070.503 71.599.504Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit371.790.750 172.394.894Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-100.720.247 -100.795.390YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.794.786 -42.966.938Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi911.407 4.057.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.706.193 -38.909.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.470.350 61.379.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 89.176.543 22.470.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 89.638.873 22.686.748Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 9.533.814 5.820.238Ters Repo Alacakları5 65.031.764 115.707.287Takas Alacakları6 0 36.860Diğer Alacaklar5 204.010 0Finansal Varlıklar9 925.777.114 550.101.544Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR1.090.185.575 694.352.677YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları6 10.028 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 268.303 167.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)278.331 167.441TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.089.907.244 694.185.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 694.185.236 482.376.321Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)124.651.505 140.209.411Katılma Payı İhraç Tutarı (+)371.790.750 172.394.894Katılma Payı İade Tutarı (-)-100.720.247 -100.795.390TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.089.907.244 694.185.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 65.601.543 45.422.082Temettü Gelirleri1.270.439 1.237.092Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 49.020.735 69.757.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.810.054 21.844.520Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri911.407 4.057.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ127.614.179 142.318.342Yönetim Ücretleri8 -1.785.845 -1.134.649Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -176.505 -125.443MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.388 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -182.523 -121.499Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -678.212 -551.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -129.201 -166.312ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.962.674 -2.108.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.651.505 140.209.411FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)124.651.505 140.209.411DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)124.651.505 140.209.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932589BIST