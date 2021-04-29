***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.275.717 -114.566.442
Net Dönem Karı (Zararı)
124.651.505 140.209.411
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-82.552.951 -72.345.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -70.831.490 -46.443.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-911.407 -4.057.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.810.054 -21.844.520
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-314.246.253 -231.185.683
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-167.150 36.090
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
110.890 38.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-314.189.993 -231.260.277
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-272.147.699 -163.321.338
Alınan Temettü
11 1.270.439 1.237.092
Alınan Faiz
11 65.601.543 45.422.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.095.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.070.503 71.599.504
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
371.790.750 172.394.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.720.247 -100.795.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.794.786 -42.966.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
911.407 4.057.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.706.193 -38.909.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.470.350 61.379.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 89.176.543 22.470.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 89.638.873 22.686.748
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.533.814 5.820.238
Ters Repo Alacakları
5 65.031.764 115.707.287
Takas Alacakları
6 0 36.860
Diğer Alacaklar
5 204.010 0
Finansal Varlıklar
9 925.777.114 550.101.544
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.090.185.575 694.352.677
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 10.028 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 268.303 167.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
278.331 167.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.089.907.244 694.185.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 694.185.236 482.376.321
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
124.651.505 140.209.411
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
371.790.750 172.394.894
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.720.247 -100.795.390
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.089.907.244 694.185.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 65.601.543 45.422.082
Temettü Gelirleri
1.270.439 1.237.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 49.020.735 69.757.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.810.054 21.844.520
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
911.407 4.057.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
127.614.179 142.318.342
Yönetim Ücretleri
8 -1.785.845 -1.134.649
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -176.505 -125.443
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -182.523 -121.499
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -678.212 -551.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -129.201 -166.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.962.674 -2.108.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.651.505 140.209.411
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
124.651.505 140.209.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
124.651.505 140.209.411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932589
BIST