***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI348.604.717 -98.919.577Net Dönem Karı (Zararı)58.446.496 103.366.036NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.567.159 -16.019.937Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -26.102.218 -20.410.978Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler905 -920.358Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.534.154 5.311.399İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER285.623.162 -206.846.693Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler72.901Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-310.046 378.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler285.933.208 -207.298.274FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR322.502.499 -119.500.594Alınan Faiz11 26.102.218 20.581.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-348.593.220 74.021.036Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.598.522.767 6.511.123.411Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.947.115.987 -6.437.102.375YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.497 -24.898.541Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-905 920.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.592 -23.978.183DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.321 23.987.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 19.913 9.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 19.913 9.321Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 51.765.312 115.605.808Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 382.895.852 609.522.718Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR434.681.077 725.137.847YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 1.116.524 1.426.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.116.524 1.426.570TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)433.564.553 723.711.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 723.711.277 546.324.205Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)58.446.496 103.366.036Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.598.522.767 6.511.123.411Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.947.115.987 -6.437.102.375TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 433.564.553 723.711.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 26.102.218 20.581.017Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 56.104.747 101.597.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -4.534.154 -5.311.399Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-905 920.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 68.049 211.818ESAS FAALİYET GELİRLERİ77.739.955 117.999.592Yönetim Ücretleri8 -18.533.638 -13.943.623Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -279.626 -242.548MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.384 -9.620Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -131.537 -119.193Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -326.854 -303.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.420 -15.159ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.293.459 -14.633.556ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.446.496 103.366.036FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)58.446.496 103.366.036DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)58.446.496 103.366.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932591BIST