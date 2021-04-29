***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.604.717 -98.919.577
Net Dönem Karı (Zararı)
58.446.496 103.366.036
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.567.159 -16.019.937
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -26.102.218 -20.410.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
905 -920.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.534.154 5.311.399
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
285.623.162 -206.846.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
72.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-310.046 378.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
285.933.208 -207.298.274
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
322.502.499 -119.500.594
Alınan Faiz
11 26.102.218 20.581.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.593.220 74.021.036
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.598.522.767 6.511.123.411
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.947.115.987 -6.437.102.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.497 -24.898.541
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-905 920.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.592 -23.978.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.321 23.987.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.913 9.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.913 9.321
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 51.765.312 115.605.808
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 382.895.852 609.522.718
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
434.681.077 725.137.847
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 1.116.524 1.426.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.116.524 1.426.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
433.564.553 723.711.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 723.711.277 546.324.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.446.496 103.366.036
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.598.522.767 6.511.123.411
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.947.115.987 -6.437.102.375
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 433.564.553 723.711.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 26.102.218 20.581.017
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 56.104.747 101.597.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.534.154 -5.311.399
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-905 920.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 68.049 211.818
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.739.955 117.999.592
Yönetim Ücretleri
8 -18.533.638 -13.943.623
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -279.626 -242.548
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.384 -9.620
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -131.537 -119.193
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -326.854 -303.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.420 -15.159
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.293.459 -14.633.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.446.496 103.366.036
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.446.496 103.366.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.446.496 103.366.036
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932591
BIST