***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.138.952 -8.322.937Net Dönem Karı (Zararı)36.982.920 15.859.449NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.131.327 -8.244.636Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -13.698.288 -2.854.577Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler709.677 -5.298.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.142.716 -91.842İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-164.746.418 -17.763.407Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.365.158 847.017Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.061.662 87.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-165.442.922 -18.698.166FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-146.894.825 -10.148.594Alınan Temettü11 1.266.984 425.980Alınan Faiz11 10.488.889 2.436.265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.036.588FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.506.359 1.268.120Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit275.778.130 41.236.113Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-139.271.771 -39.967.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.367.407 -7.054.817Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-709.677 5.298.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)657.730 -1.756.600DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.044 1.771.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 672.774 15.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 686.621 15.503Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 4.384.741 2.455.714Ters Repo Alacakları28.013.798 1.500.462Takas Alacakları6 21.447.139 18.265Diğer Alacaklar6 1 63.717Finansal Varlıklar9 224.372.171 79.299.869TOPLAM VARLIKLAR278.904.471 83.353.530YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 21.590.630 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 903.282 432.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.493.912 432.250TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)256.410.559 82.921.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 82.921.280 65.793.711Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.982.920 15.859.449Katılma Payı İhraç Tutarı (+)275.778.130 41.236.113Katılma Payı İade Tutarı (-)-139.271.771 -39.967.993TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 256.410.559 82.921.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.488.889 2.436.265Temettü Gelirleri11 1.266.984 425.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 26.018.962 10.104.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.142.716 91.842Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-709.677 5.298.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 280.023 342.464ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.487.897 18.699.003Yönetim Ücretleri8 -5.491.695 -2.419.507Saklama Ücretleri8 -112.517 -41.755Denetim Ücretleri8 -10.388 -9.623Kurul Ücretleri-14.588Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -722.469 -328.298Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -126.608 -25.783ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.504.977 -2.839.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.982.920 15.859.449NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.982.920 15.859.449DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.982.920 15.859.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932612BIST