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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 18:39



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.138.952 -8.322.937
Net Dönem Karı (Zararı)
36.982.920 15.859.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.131.327 -8.244.636
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.698.288 -2.854.577
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
709.677 -5.298.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.142.716 -91.842
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-164.746.418 -17.763.407
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.365.158 847.017
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.061.662 87.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-165.442.922 -18.698.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-146.894.825 -10.148.594
Alınan Temettü
11 1.266.984 425.980
Alınan Faiz
11 10.488.889 2.436.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.036.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.506.359 1.268.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
275.778.130 41.236.113
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-139.271.771 -39.967.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.367.407 -7.054.817
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-709.677 5.298.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
657.730 -1.756.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.044 1.771.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 672.774 15.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 686.621 15.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.384.741 2.455.714
Ters Repo Alacakları
28.013.798 1.500.462
Takas Alacakları
6 21.447.139 18.265
Diğer Alacaklar
6 1 63.717
Finansal Varlıklar
9 224.372.171 79.299.869
TOPLAM VARLIKLAR
278.904.471 83.353.530
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 21.590.630 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 903.282 432.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.493.912 432.250
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
256.410.559 82.921.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 82.921.280 65.793.711
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.982.920 15.859.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
275.778.130 41.236.113
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-139.271.771 -39.967.993
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 256.410.559 82.921.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.488.889 2.436.265
Temettü Gelirleri
11 1.266.984 425.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.018.962 10.104.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.142.716 91.842
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-709.677 5.298.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 280.023 342.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.487.897 18.699.003
Yönetim Ücretleri
8 -5.491.695 -2.419.507
Saklama Ücretleri
8 -112.517 -41.755
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.623
Kurul Ücretleri
-14.588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -722.469 -328.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -126.608 -25.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.504.977 -2.839.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.982.920 15.859.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.982.920 15.859.449
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.982.920 15.859.449



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932612


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