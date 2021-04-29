***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.445.008 -12.988.179
Net Dönem Karı (Zararı)
4.081.514 4.071.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.116.121 -3.607.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-77.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.267.208 -1.934.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.064.061 -1.741.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.215.148 146.284
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.458.436 -16.505.723
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
821.388 -131.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.451 -4.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.647.499 -16.369.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.423.829 -16.041.630
Alınan Temettü
11 3.980 146.657
Alınan Faiz
11 1.017.199 1.840.402
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.066.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.728.459 -4.872.230
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.999.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.728.459 -7.872.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.283.451 -17.860.409
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.064.060 1.741.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.219.391 -16.119.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.591.283 17.710.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 371.892 1.591.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 376.045 1.615.681
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.315.427 1.049.152
Ters Repo Alacakları
5 8.003.866 13.522.403
Takas Alacakları
6 0 821.388
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 8.340.108 9.684.218
TOPLAM VARLIKLAR
20.035.446 26.692.842
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 742
Diğer Borçlar
6 49.174 58.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.174 59.625
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.986.272 26.633.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 26.633.217 27.434.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.081.514 4.071.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.999.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.728.459