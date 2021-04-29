***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.445.008 -12.988.179Net Dönem Karı (Zararı)4.081.514 4.071.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.116.121 -3.607.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-77.539Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.267.208 -1.934.681Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.064.061 -1.741.228Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.215.148 146.284İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.458.436 -16.505.723Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler821.388 -131.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.451 -4.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.647.499 -16.369.676FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.423.829 -16.041.630Alınan Temettü11 3.980 146.657Alınan Faiz11 1.017.199 1.840.402Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.066.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.728.459 -4.872.230Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.999.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.728.459 -7.872.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.283.451 -17.860.409Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.064.060 1.741.228NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.219.391 -16.119.181DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.591.283 17.710.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 371.892 1.591.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 376.045 1.615.681Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 3.315.427 1.049.152Ters Repo Alacakları5 8.003.866 13.522.403Takas Alacakları6 0 821.388Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 8.340.108 9.684.218TOPLAM VARLIKLAR20.035.446 26.692.842YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 742Diğer Borçlar6 49.174 58.883TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.174 59.625TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.986.272 26.633.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 26.633.217 27.434.190Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.081.514 4.071.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.999.998Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.728.459