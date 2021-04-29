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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 18:44



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.545.256 -68.494.512
Net Dönem Karı (Zararı)
19.881.849 1.797.204
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.546.428 -4.221.301
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.929.065 -6.176.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.694 3.377.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.632.057 -1.421.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.281.928 -72.246.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.481.191 81.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.800.737 -72.327.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.617.349 -74.670.812
Alınan Faiz
11 3.927.907 6.176.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.714.053 72.262.906
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
194.202.151
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.714.053 -121.939.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.831.203 3.768.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.694 -3.377.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.816.509 391.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.207.859 391.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.209.125 391.458
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 75.581.199 73.749.879
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
79.790.324 74.141.337
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.562.418 81.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.562.418 81.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.227.906 74.060.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.060.110
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.881.849 1.797.204
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
194.202.151
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.714.053 -121.939.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 78.227.906 74.060.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.927.907 6.176.300
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.582.407 -1.676.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 14.632.057 1.421.937
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -14.694 -3.377.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 235.287 2.535
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.362.964 2.547.682
Yönetim Ücretleri
8 -903.889 -689.283
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -61.020 -33.347
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.443 -8.584
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -16.385 -13.433
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.898 -874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.483.480 -4.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.481.115 -750.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.881.849 1.797.204
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.881.849 1.797.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.881.849 1.797.204



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932617


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