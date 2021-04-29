***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.545.256 -68.494.512Net Dönem Karı (Zararı)19.881.849 1.797.204NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.546.428 -4.221.301Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.929.065 -6.176.408Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14.694 3.377.044Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.632.057 -1.421.937İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.281.928 -72.246.715Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.481.191 81.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.800.737 -72.327.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.617.349 -74.670.812Alınan Faiz11 3.927.907 6.176.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.714.053 72.262.906Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit194.202.151Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.714.053 -121.939.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.831.203 3.768.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-14.694 -3.377.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.816.509 391.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ391.350DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.207.859 391.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.209.125 391.458Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 75.581.199 73.749.879Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR79.790.324 74.141.337YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.562.418 81.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.562.418 81.227TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.227.906 74.060.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.060.110Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.881.849 1.797.204Katılma Payı İhraç Tutarı (+)194.202.151Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.714.053 -121.939.245TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 78.227.906 74.060.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.927.907 6.176.300Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.582.407 -1.676.046Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 14.632.057 1.421.937Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 -14.694 -3.377.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 235.287 2.535ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.362.964 2.547.682Yönetim Ücretleri8 -903.889 -689.283Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -61.020 -33.347MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.443 -8.584Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -16.385 -13.433Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.898 -874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.483.480 -4.957ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.481.115 -750.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.881.849 1.797.204NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.881.849 1.797.204DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.881.849 1.797.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932617BIST