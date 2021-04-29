***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI193.889 -8.162.761Net Dönem Karı (Zararı)2.105.781 964.287NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.575.388 -81.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.573.358 -78.705Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.030 -2.687İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-490.675 -8.484.961Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.745 -3.745Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.283 18.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-499.703 -8.499.956FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR39.718 -7.602.066Alınan Faiz11 154.171 76.018Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-636.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI265.615 8.420.646Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.499.999 8.499.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.234.384 -79.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.504 257.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.504 257.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 354.051 96.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 813.555 354.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 818.332 356.799Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.053.871 636.713Ters Repo Alacakları5 9.004.376 8.502.643Takas Alacakları0 3.745Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR11.876.579 9.499.900YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 1.121KredilerFinansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 35.119 28.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.119 29.836TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.841.460 9.470.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 9.470.064 85.131Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.105.781 964.287Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.499.999 8.499.998Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.234.384 -79.352TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 11.841.460 9.470.06