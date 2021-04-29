***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.889 -8.162.761
Net Dönem Karı (Zararı)
2.105.781 964.287
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.575.388 -81.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.573.358 -78.705
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.030 -2.687
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-490.675 -8.484.961
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.745 -3.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.283 18.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-499.703 -8.499.956
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.718 -7.602.066
Alınan Faiz
11 154.171 76.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-636.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.615 8.420.646
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.499.999 8.499.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.234.384 -79.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.504 257.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.504 257.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 354.051 96.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 813.555 354.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 818.332 356.799
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.053.871 636.713
Ters Repo Alacakları
5 9.004.376 8.502.643
Takas Alacakları
0 3.745
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
11.876.579 9.499.900
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 1.121
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 35.119 28.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.119 29.836
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.841.460 9.470.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 9.470.064 85.131
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.105.781 964.287
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.499.999 8.499.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.234.384 -79.352
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.841.460 9.470.06