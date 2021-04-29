***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-295.495.905Net Dönem Karı (Zararı)55.089.982NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-107.168.868Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -74.393.236Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.799.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.575.200İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-257.380.257Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.370.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-265.751.246FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-309.459.143Alınan Faiz13.963.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300.310.082Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit300.310.082Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.814.177Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.799.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.014.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.014.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.015.105Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri60.429.502Ters Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 302.326.446Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.370.989TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)355.400.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.089.982Katılma Payı İhraç Tutarı (+)300.310.082Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 355.400.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13.963.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 17.933.587Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 36.575.200Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 -3.799.568ESAS FAALİYET GELİRLERİ64.672.457Yönetim Ücretleri8 -425.951Saklama Ücretleri8 -74.561Denetim Ücretleri8 -10.386Kurul Ücretleri8 -43.740Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -108.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.919.011ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.582.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.089.982NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.089.982DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.089.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932618BIST