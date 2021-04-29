***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-295.495.905
Net Dönem Karı (Zararı)
55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-107.168.868
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -74.393.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.799.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.575.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-257.380.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.370.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-265.751.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-309.459.143
Alınan Faiz
13.963.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.310.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
300.310.082
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.814.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.799.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.014.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.014.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.015.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
60.429.502
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 302.326.446
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
ÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.370.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
355.400.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.089.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
300.310.082
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 355.400.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13.963.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.933.587
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.575.200
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -3.799.568
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
64.672.457
Yönetim Ücretleri
8 -425.951
Saklama Ücretleri
8 -74.561
Denetim Ücretleri
8 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -43.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.919.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.582.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.089.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.089.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932618
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