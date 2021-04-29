***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-835.233.975Net Dönem Karı (Zararı)141.996.953NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-159.610.571Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -24.879.399Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler242.611Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-134.973.783İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-819.826.967Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.543.322Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.980.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-860.263.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-837.440.585Alınan TemettüAlınan Faiz2.206.610FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI837.347.296Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.129.351.618Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit