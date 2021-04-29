***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.686.786 867.758Net Dönem Karı (Zararı)33.828.216 4.087.835NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.824.215 -4.484.439Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.918.723 -532.735Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.905.492 -3.951.704İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-205.594.181 731.514Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler19.110 840Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.829.383 6.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-226.442.674 723.839FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-202.590.180 334.910Alınan Temettü11 2.903.394 532.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.633.379 -967.723Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit370.689.904 22.442.445Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-171.056.525 -23.410.168YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.407 -99.965NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.407 -99.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 572.927 672.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 519.520 572.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 535.175 573.253Ters Repo Alacakları32.015.395 500.155Diğer Alacaklar6 2 19.112Finansal Varlıklar9 241.016.865 18.183.939TOPLAM VARLIKLAR273.567.437 19.276.459YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları19.629.817Diğer Borçlar6 1.308.084 108.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.937.901 108.518TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)252.629.536 19.167.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 19.167.941 16.047.829Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)33.828.216 4.087.835Katılma Payı İhraç Tutarı (+)370.689.904 22.442.445Katılma Payı İade Tutarı (-)-171.056.525 -23.410.168TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 252.629.536 19.167.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 2.903.394 532.848Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.953.748 -38.249Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 27.905.492 3.951.704Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 85.124 75.146ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.847.758 4.521.449Yönetim Ücretleri8 -3.537.574 -320.760Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -78.370 -27.077MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.381 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -38.480 -3.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -338.405 -65.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.332 -7.807ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.019.542 -433.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.828.216 4.087.835NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.828.216 4.087.835DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.828.216 4.087.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932809BIST