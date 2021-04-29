***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.686.786 867.758
Net Dönem Karı (Zararı)
33.828.216 4.087.835
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.824.215 -4.484.439
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.918.723 -532.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.905.492 -3.951.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-205.594.181 731.514
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19.110 840
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.829.383 6.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-226.442.674 723.839
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-202.590.180 334.910
Alınan Temettü
11 2.903.394 532.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.633.379 -967.723
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
370.689.904 22.442.445
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-171.056.525 -23.410.168
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.407 -99.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.407 -99.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 572.927 672.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 519.520 572.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 535.175 573.253
Ters Repo Alacakları
32.015.395 500.155
Diğer Alacaklar
6 2 19.112
Finansal Varlıklar
9 241.016.865 18.183.939
TOPLAM VARLIKLAR
273.567.437 19.276.459
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
19.629.817
Diğer Borçlar
6 1.308.084 108.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.937.901 108.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
252.629.536 19.167.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 19.167.941 16.047.829
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.828.216 4.087.835
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
370.689.904 22.442.445
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-171.056.525 -23.410.168
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 252.629.536 19.167.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 2.903.394 532.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.953.748 -38.249
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 27.905.492 3.951.704
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 85.124 75.146
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.847.758 4.521.449
Yönetim Ücretleri
8 -3.537.574 -320.760
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -78.370 -27.077
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.381 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -38.480 -3.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -338.405 -65.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.332 -7.807
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.019.542 -433.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.828.216 4.087.835
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.828.216 4.087.835
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.828.216 4.087.835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932809
BIST